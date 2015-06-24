به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای جنایت‌های وحشیانه داعش علیه مردم عراق را که اخیرا در رسانه‌ها منتشر شده است، به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه حزب الله آمده است: تروریست های داعش با جنایت های وحشیانه خود علیه مردم عراق، اهانت به دین رحمت یعنی دین اسلام را به ویژه در ماه مبارک رمضان به اوج خود رسانده است.

حزب الله همچنین در بیانیه خود ضمن انتقاد شدید از سکوت جامعه جهانی در قبال این جنایت ها، تصریح کرد: بسیار جای تعجب دارد که بسیاری از علماء و اندیشمندان در قبال این جنایت ها سکوت کرده اند.

گفتنی است، پایگاه النشره چند روز پیش در گزارشی اعلام کرد که اعضای گروه تروریستی داعش شیوه های جدیدی را برای اعدام شهروندان عراقی به کار می گیرند.

بر اساس گزارش این پایگاه لبنانی، تروریست های داعش آن دسته از شهروندان عراقی را که با نیروهای امنیتی این کشور همکاری می کنند در خودرو قرار داده و سپس با شلیک موشک «آر پی جی» خودرو را هدف قرار می دهند.

اعضای داعش در اقدم وحشیانه دیگری، شهروندان عراقی را در داخل قفس زندانی کرده و آنها را در آب می اندازند تا غرق شوند.

داعشی ها همچنین اقدام به بستن طناب هایی همراه با بمب به گردن اسرای عراقی می کنند تا بدین ترتیب سر آن ها از بدنشان پس از انفجار جدا شود.