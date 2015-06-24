به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنگنده‌های آل‌سعود در ادامه جنایت‌های خود علیه مردم یمن مناطقی در استان صعده را هدف سنگین‌ترین حملات هوایی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، مناطق مسکونی واقع در شهر «بنی معاذ» در استان صعده یمن طی هشت نوبت توسط جنگنده های سعودی بمباران شد.

از سوی دیگر، بازار مردمی «العند» نیز در این استان هدف حملات هوایی جنگنده های رژیم آل سعود قرار گرفت.

جنگنده های سعودی همچنین جزایر «بکلان» و «زمهر» واقع در استان حجه را بمباران کردند.

گفتنی است حملات وحشیانه سعودیها به مردم بی دفاع یمن و زیرساخت های این کشور همچنان ادامه دارد.