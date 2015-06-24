به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس، عصر چهارشنبه، در همایش راهی نو، برای زندگی نو در سالن اجتماعات ارشاد گفت: اولویت اول کشور و دولت نیز مبارزه با مواد مخدر است و در این راستا ۴ کمیته پیشگیری، مقابله، آموزش و درمان را تشکیل دادیم و ۹۵ برنامه آموزشی- درمانی و مقابله را تا پایان سال ۹۴ اجرا خواهیم کرد.

حمیدی افزود: نمایشگاه عرضه دستاوردهای مواد مخدر در ۵ غرفه در پارک شهرداری نیز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در سه نقطه از شهر که مستعد مواد مخدر هستند، تئاتر خیابانی، کلاس های آموزشی برای رابطین بهداشت، مسابقات متنوع ورزشی و توزیع بنر و تراکت از دیگر برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر است.

وی بیان کرد: بعد از رشد جمعیت، محیط زیست و خطرات هسته ای، مواد مخدر چهارمین عامل تهدید کننده کره زمین است.

وی گفت: سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار، سود حاصل از تجارت غیرقانونی و چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی در جهان از مواد مخدر است که نیاز به برنامه ریزی بیش از پیش احساس خواهد شد.

فرماندار افزود: در سال ۲۰۰۱، کشور آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر، به کشور افغانستان که یک هزار و دویست کیلومتر مربع با ایران مرز مشترک دارد، حمله کرد و به این بهانه سطح زیر کشت، خشخاش به ۲۲۴ هکتار یعنی تولید ۳۵ برابری افزایش یافت، در حقیقت دشمن با این کار، ایران را مورد مصرف قرار داد تا مواد مخدر را در ایران به ویزه جوانان انتشار دهد.

وی ادامه داد: آمریکا از این کار هدف دیگری نیز دنبال کرد و آن این بود که از ایران به عنوان یک کشور مدعی در امر مبارزه به یک کشور متهم در امر مبارزه تبدیل کند.

فرماندار ویژه تصریح کرد: انشاء الله با اجرای برنامه های فرهنگی به کمک شما مردیم در این جنگ روانی با وحدت و یکپارچگی پیروز شویم.

موفق نبودن حوزه مبارزه با موادمخدر به دلیل پای کار نبودن مسئولان است

حجت الاسلام حجت الله قربانی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز گفت: پدیده اعتیاد باعث از بین رفتن جوان در جامعه خواهد بود فرد معتاد اعتبار خانوادگی و اجتماعی خود را از دست خواهد داد.

وی افزود: یکی از عوامل مهم طلاق، نیز مسئله اعتیاد است که علاوه بر بر از هم پاشی خانواده ها، باعث تبدیل فرد معتاد به یک فرد بزهکار مجرم خواهد شد.

وی بیان کرد: حتی اعتیاد بر همسر و فرزندان آن فرد تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است باعث انحراف خانواده آن نیز شود.

حجت الاسلام قربانی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، عزم جدی برای مبارزه با مواد مخدر وجود نداشت ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۸ عزم جدی برای مبارزه با این مواد خانمانسوز شروع شد.

وی بیان کرد: اگر ما تا به امروز موفق نبودیم، به خاطر این است که همه مسئولین پای کار نیامدند، جلسات مختلفی در سطح کشور برگزار شده است ولی نتیجه چشمگیری نداشته است.

وی ادامه داد: مبارزه با قاچاقچیان، ترک افراد معتاد و پیشگیری از عوامل مبارزه با مواد مخدر است که پیشگیری نقش بسزایی در آن دارد.

وی آحاد مردم، نهادهای فرهنگی و رسانه ملی و مطبوعات را در این امر مهم دانست و گفت: آموزش و پرورش با ظرفیت خوبی که دارد می تواند در پیشگیری از افراد محصل نقش بسزایی داشته باشد.