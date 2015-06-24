به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیشقدم عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری که به صورت فوق العاده برگزار شد به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان معارفه شد.

در این جلسه، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: اتمام سریع طرح آمایش استان، اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نظارت موثر و اثر بخش در پروژه ها از جمله اهداف من در سال جاری است.

پیشقدم ادامه داد: ساماندهی آمار و اطلاعات گلستان، اجرای آموزش و پژوهش های کاربردی و استفاده از پتانسیل خیرین در اجرای پروژه ها از دیگر کارهای این سازمان خواهد بود.

وی با بیان اینکه احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در این ایام به فال نیک می گیرم، گفت: تعامل با همه همکاران با توجه به اینکه امسال سال دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی است دارای اهمیت است.

پیشقدم با اشاره به اعتماد استاندار گلستان افزود: با همکاری همه مدیران استانی باید بتوانیمم توسعه راهبردی گلستان را به عملیات اجرایی تبدیل کنیم.

۹۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا پروژه های استان گلستان تکمیل شود

وی با اشاره به مشکلاتی مثل اعتبارات و تحقق پیدا نکردن منابع و محدودیت منابع گفت: بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا پروژه های استان گلستان تکمیل شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: این در حالی است که اعتبار سازمان حدود ۱۳۰ میلیارد تومان است که اگر اعتبار صد در صد را هم در نظر بگیریم ۶ سال زمان برای تکمیل پروژه ها نیاز است.

پیشقدم با بیان اینکه در سال شروع تدوین برنامه ششم کشور هستیم، خاطر نشان کرد: علاوه بر تعهد و تخصص در کار شجاعت، صراحت و شفافیت هم لازم است.