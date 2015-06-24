دو عضو جدید شورای شهر اردبیل تحلیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل میرغنی فروزان و ناصر ناطق درآبادی به عنوان اعضا جدید شورا به کرسی های پارلمان محلی تکیه زدند.

اعضا جدید در انتخابات دوره چهارم شورای شهر به عنوان نفرات پانزدهم و شانزدهم شناخته شده بودند که با توجه به استعفای دو عضو و نیز انتخاب یک عضو به عنوان فرماندار اردبیل به شورا راه یافتند.

شورای اسلامی شهر اردبیل ۱۳ عضو دارد. پیش از این جواد زنجانی به عنوان نائب رئیس شورا به سمت فرمانداری مرکز استان منصوب شده بود.

هفته گذشته نیز حجت الاسلام محمدرضا سرداری و محمد فیضی به دلیل آنچه که حضور در انتخابات گفته شده، از شورای شهر اردبیل استعفا داده بودند.

اعضا جدید شورای شهر اردبیل دقایقی قبل با قرائت سوگندنامه کار خود را در سمت جدید آغاز کردند.