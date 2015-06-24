به گزارش خبرنگار مهر، رضا نورزی مهاجم فصل گذشته پرسپولیس با نظر کادر فنی تیم فوتبال سایپا و بعد از توافق با مسئولان این باشگاه، با قراردای یک ساله، پیراهن تیم سایپا را در لیگ برتر پانزدهم،بر تن خواهد کرد.

رضا نورزی پیش از حضور در پرسپولیس در تیم‌های فولاد خوزستان و نفت تهران عضویت داشته و در تیم فولاد در با ثبت ۲۴ گل موفق به کسب عنوان آقای گلی لیگ برترفصل ۸۹–۹۰ شد.

نورزی بلافاصله بعد از توافق با سایپا، در تمرین عصر روز چهارشنبه شاگردان جلالی حاضر شد و همراه با سایر بازیکنان این تیم به تمرین پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سایپا پیش از این نیز وحید اسماعیل بیگی و غلامرضا رضایی را برای حضور پرقدرت در پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به خدمت گرفته بود.