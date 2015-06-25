سرپرست معاونت هماهنگی و اموراقتصادی منطقه ای گلستان معارفه شد

​به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری که به صورت فوق العاده برگزار شد به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و اموراقتصادی و توسعه منطقه ای معارفه شد.

در این جلسه، سرپرست معاونت هماهنگی و اموراقتصادی و توسعه منطقه ای گفت: سند آمایش استان، سند آمایش دستگاهی، سند آمایش بخشی وسند آمایش جامع در افق ۱۴۰۴ محقق شده است.

وی ادامه داد: سند آمایش منطقه ایی بین ۳ استان شمالی کشور توافق شده است و رویکردهای مهم حول ۷ محور به تفاهم رسیده است.

مرگدری تصریح کرد: نظریه پایه استان گلستان برای ۱۴۱۴ مهیا و تدوین شده است و ۵۷ عنوان برای شالوده و حرکت استان در برنامه ششم و هفتم استخراج شده است.

وی با اشاره به تلاش های استاندار گلستان و تشکر از مدیران دستگاه های اجرایی افزود: در حوزه ساتراو سیمابر به همت مجموعه استان جزو استان های برتر کشور هستیم.

سرپرست معاونت هماهنگی و اموراقتصادی و توسعه منطقه ای یادآور شد: امیدوارم با تعامل، همفکری و همکاری بتوانیم برای موفقیت گلستان کار کنیم.