سرمربی تیم فوتسال بانوان مشخص شد/ معرفی مربیان تیم امید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی بعد از ظهر امروز چهارشنبه و با حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون، الهه عرب عامری رئیس کمیته بانوان و اعضای کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی برگزار شد.

عباس ترابیان درباره ای نشست اینگونه توضیح داد: در نشست امروز دو موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت که نخستین مورد، بررسی پیشنهاد عرب عامری رئیس کمیته بانوان در ارتباط با معرفی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال بانوان و دستیار وی بود.

وی ادامه داد: در واقع با حضور رئیس فدراسیون و رئیس کمیته بانوان درباره انتخاب کادرفنی تیم ملی فوتسال بانوان به بحث و بررسی پرداختیم که در نهایت سلیمانی دستیار سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال بانوان به عنوان گزینه سرمربیگری و محمودی به عنوان کمک وی برای کادرفنی تیم ملی فوتسال بانوان از سوی رئیس کمیته بانوان معرفی شدند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی در ادامه بیان کرد: با توجه به نامه کمیته بانوان به کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی مبنی بر اینکه شهناز یاری از این به بعد سمتی در تیم ملی فوتسال بانوان ندارد، در نهایت پس از بررسی سوابق و عملکرد دو گزینه مطرح شده و توضیحاتی که عرب عمری دراین باره ارائه کرد.

ترابیان اضافه کرد: با توجه به عدم وجود زمان کافی تا مسابقات تیم ملی فوتسال بانوان، دو گزینه پیشنهادی در صورت عدم فعالیت در باشگاه‌ها جهت تایید و تصمیم گیری به هیات رئیس فدراسیون اعلام خواهند شد.

وی در ادامه بیان کرد: مورد دوم نشست امروز معرفی چهار مربی سابق تیم ملی فوتسال آقایان بزرگسال به عنوان مربیان تیم امید بود که البته این موضوع مورد تصحیح قرار گرفت و چهار مربی مورد نظر برای تیم زیر ۲۰ سال ایران که در سال ۲۰۱۷ مسابقات این رده سنی برگزار می‌شود، معرفی شدند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی همچنین گفت: این موضوع با چند شرط مورد بررسی کمیته فنی و توسعه قرار گرفت تا در نهایت توسط رئیس و هیات رییسه فدراسیون مورد تصمیم گیری نهایی قرار بگیرد.