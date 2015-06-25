فریضه امر به معروف ونهی از منکر در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه استان قزوین حجت الاسلام محمد همایون زرینه در جمع پایوران و سربازان سپاه ناحیه بوئین زهرا گفت: امروز همه دنیای اسلام و همه کسانی که عقل سلیمی دارند اهمیت امر به معروف و نهی ازمنکر را درک می کنند و به آن پایبندند زیرا می دانند این فریضه هدف قیام امام حسین(ع) بود و بالاتر از فروع دین است.

وی اظهارداشت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و عمومی در جامعه اسلامی است که شرط زمان و مکان ندارد و در همه جا و هر مکانی اجرای آن واجب است.

وی امام راحل (ره) را احیاگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دانست و تصریح کرد: امام (ره) در راه این فریضه الهی تبعیدها، شکنجه ها و زندان ها را تحمل کرد که این استقامت اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را نشان می دهد.

دیدار فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) با مسئولین دادگستری شهرستان البرز



فرمانده و مسئولان سپاه ناحیه امام رضا(ع) البرز به مناسبت هفته قوه قضائیه با مسئولین دادگستری شهرستان البرز دیدار کردند.

علیرضا حیدری فرمانده سپاه امام رضا‌(ع) در این دیدار با بیان تحولات و پیشرفت‌های صورت گرفته قوه قضائیه در سطح شهرستان البرز اظهار داشت: پیشرفت‌ها و کارهای صورت گرفته در دادگستری شهرستان البرز بسیار ارزنده و شایسته تقدیر است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز بارزترین ویژگی قوه قضاییه را گرفتن حق مظلوم از ظالم و جلوگیری از وقوع انواع جرم توسط افراد بی‌بند و بار در جامعه برشمرد و تصریح کرد: قوه قضاییه به عنوان آخرین ملجاء و پناهگاه مردم برای یاری رساندن به آنها و حافظ امنیت و آرامش مردم است.

حیدری دراین نشست بر اهداف بسیج و قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: بسیج و قوه قضاییه با الهام از ولایت و رهبری در خط مقدم اجرای قوانین اسلامی هستند و در جهت بهبود امور تا پای جان ایستاده‌اند.

جلالی دادستان شهرستان البرز نیز در این دیدار گفت: برآورده کردن انتظاراتِ به حق مردم و رسیدگی به امور قضایی آنان در کمترین زمان و اجرای به موقع حکم عادلانه از اهداف و دغدغه‌های اصلی قوه قضائیه است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه آوج از برگزاری اردوهای یکروزه بسیج سازندگی شهرستان آوج خبرداد

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل(ع) آوج از برگزاری اردوهای یک روزه کمک به سازندگی ومحرومیت زدایی خبر داد.

ابراهیم زمانی مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل(ع) آوج در این باره گفت: این اردوهای یک روزه با هدف کمک رسانی به محرومین، کمک به تعالی معنوی بسیجیان، خود سازی و فرهنگ سازی در تقویت روحیه جهادی و خدمت به مردم و کمک به محرومیت زدایی اجرا می شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل(ع) آوج تصریح کرد: اردوهای یکروزه بسیج سازندگی در سه حوزه مقاومت اردلان، کلنجین، آوج برگزار می‌شود.

زمانی در ادامه افزود: بسیج سازندگی سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل(ع) در سه ماهه نخست امسال با اجرای اردوی جهادی هفت روزه در منطقه دهستان شهید آباد توسط بسیجیان پایگاه بیت المقدس اقدامات خوبی انجام داد که ساخت حسینیه در روستای پرسپانج یکی از اقدامات انجام شده است.

زمانی اظهارداشت: برنامه های بسیج سازندگی در دیگر حوزه های ناحیه آوج از جمله حوزه اردلان با کاشت نشاء گوجه فرنگی و در حوزه شهدای آوج با کاشت نهال و لایروبی نهرها همراه بوده است.

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه ناحیه آوج: بهترين اعمال درماه مبارک رمضان تلاوت قرآن است

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه ناحیه آوج گفت: بهترين اعمال در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن است.

علی میرزا خدابنده لو مسئول عقیدتی ساسی سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل سپاه ناحیه آوج در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج از آوج گفت: ماه رمضان ماه رحمت و به بیان دیگر ماه ضیافت الله می باشد.

وی بیان کرد: ماه مبارک رمضان مناسبت ترین زمان برای به دست آوردن معنویت است ماهی که می‌توان در آن به تقرب رسيد.

این مسئول اظهارداشت: این معاونت برنامه های متنوعی از جمله برگزاری جلسات اخلاق، محافل انس با قرآن و تفسیر سوره نغابن برای پایوران و سربازان در نظر گرفته است.

خدابنده لو متذکر شد: کلاس روخوانی و روان خوانی و تجوید و حفظ قرآن کریم برای سربازان وظیفه برگزار می شود.