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۳ تیر ۱۳۹۴، ۲۱:۲۸

سخنگوی نیروهای مردمی عراق هرگونه همکاری با آمریکا را تکذیب کرد

سخنگوی نیروهای مردمی عراق هرگونه همکاری با آمریکا را تکذیب کرد

«کریم النوری» سخنگوی نیروهای بسیج مردمی در عراق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر همکاری این نیروها با آمریکا در آزادسازی مناطق مختلف عراق را قویا تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «کریم النوری» سخنگوی نیروهای بسیج مردمی عراق به اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر هماهنگی این نیروها با آمریکا در آزادسازی مناطق تحت سیطره داعش واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، النوری ضمن رد هرگونه هماهنگی این نیروها با آمریکا گفت: تاکنون هیچ هماهنگی با نیروهای آمریکایی در مبارزه با داعش نداشته و نخواهیم داشت.

گفتنی است، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر هماهنگی میان نیروهای بسیج مردمی و آمریکا برای آزادسازی برخی مناطق تحت سیطره داعش در استان الانبار عراق در برخی رسانه ها منتشر شده بود.

کد مطلب 2786956

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