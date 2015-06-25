بودجه های ابلاغ شده به گلستان نمی رسد

​به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری گلستان، اظهار کرد: گلستان جزو استان های پایین رده بندی بودجه است و همین ما را دچار مشکل کرده است.

وی ادامه داد: استان گلستان تازه بنیان گذاری شده است و اقتضای خودش را دارد و حتی نام استان ما را برای دفاع از محرومیت در گلستان دچار مشکل کرده است.

صادقلو تصریح کرد: گلستان دچار یک گپ تاریخی شده است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید نگاه ویژه ای به گلستان داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه استان گلستان سیل خیز است، افزود: در ۳۰ سال گذشته حدود ۱۱۰ سیل با خسارت زیاد در گلستان اتفاق افتاده است و سیل سال گذشته ۱۸۵ میلیارد تومان خسارت برای گلستان داشته است که بخش کمی از این میزان خسارت پرداختی به استان تخصیص یافته است.

استاندار گلستان افزود: آغاز یک دوره انتقال در حال شکل گیری است و یکی از سرسخت ترین شرایط برای مدیریت، دوره انتقال است.

وی خطاب به سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: ما قبل از شما در بعضی کارها و موضوعات پیشقدم شده و بعضی از مسیرهایی که جزو وظابف کاری شما است ما طی طریق کرده ایم.

صادقلو ادامه داد: تدوین و مدیریت نرم افزاری و نقشه راه استان آماده شده است و مدیریت توزیع و تولید را شروع کرده و در بطن یک مدیریت استراتژیک قرار داریم.

وی با بیان اینکه سند افق استان در ۱۴۰۴ و ۱۴۱۴ تدوین شده است، تصریح کرد: برخی از این ظرفیت های نرم افزاری آماده است.

استاندار گلستان با بیان اینکه مدیریت ما یک مدیریت رفیقانه با حفظ اصول است، افزود: با شناختی که از سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان دارم ایشان در خروجی های ملموس خودش را نشان داده است.