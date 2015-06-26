به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود یک سال از اخراج شرکت چینی (CNPCI) از طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی، توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق با حضور شرکت‌های ایرانی شتاب گرفته است.

در این بین هر چند عراق با مشارکت شرکت‌های چند ملیتی نفت جهان همچون شل انگلیس از سال گذشته تولید روزانه ۲۱۰ هزار بشکه طلای سیاه را در این میدان مشترک آغاز کرده است اما مسئولان شرکت نفت ایران پیش بینی می‌کنند با توجه به شتاب فعلی توسعه، امکان جبران تاخیر و عقب ماندگی‌ها تا دو سال آینده فراهم شود.

بر این اساس سال گذشته پس از اخراج غول نفتی چینی‌ها، در اولین گام قرارداد حفاری ۵۰ حلقه چاه جدید با کنسرسیومی ایرانی و خارجی بسته شده است تا عملا پرونده حفاری ۱۵۰ حلقه چاه در این میدان مشترک نفتی با عراق تعیین تکلیف شود.

به عبارت دیگر در حالی چینی‌ها در طول حدود چهار سال فعالیت در طرح توسعه آزادگان جنوبی موفق به حفاری حتی دو حلقه چاه به طور کامل نشدند که ایرانی‌ها در مدت زمان کمتر از یکسال حفاری ۶ حلقه چاه به پایان رسیده مراحل مختلف حفاری و تکمیل ۱۲ حلقه چاه دیگر هم در حال انجام است.

منوچهر اسدی درباره آخرین وضعیت حفاری طرح توسعه آزادگان جنوبی به عنوان بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران با عراق، گفت: عملیات حفاری چاه‌های نفت این میدان مشترک از پیشرفت بیش از ۳۰ درصدی در طول مدت کمتر از یک سال برخوردار است.

مدیر پروژه حفاری آزادگان جنوبی با یادآوری اینکه حفاری ٤٠ حلقه چاه توسعه ای اوایل سال گذشته به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شد، تصریح کرد: بر این اساس عملیات اجرایی آن با تدارک امکانات و انتقال نخستین دستگاه دکل حفاری از مرداد سال گذشته کلید خورد.

این مقام مسئول با بیان اینکه حدود ١٠ ماه گذشته تاکنون ٧ دکل حفاری سنگین در میدان آزادگان جنوبی مستقر و فعال شده اند، اظهار داشت: در این مدت حفاری ٦ حلقه چاه نهایی شده و مراحل تکمیل ٦ حلقه چاه دیگر در حال اجراست و هم اکنون ٦ حلقه چاه نیز در دست حفاری قرار دارد.

اسدی با اعلام اینکه متراژ حفاری در این میدان مشترک نفتی از آغاز کار تا به امروز ٥٣ هزار و ٥٠٠ متر گزارش شده است، بیان کرد: پیش از آغاز حفاری ٤٠ حلقه چاه، تنها ٢ حلقه چاه در این میدان حفر و تکمیل شده بود، این در حالی است که به موازات شروع حفاری چاه‌های جدید، تعمیر ٢ حلقه چاه دیگر واگذار شد که تعمیر یک حلقه چاه بدون استفاده از دکل در یک فرآیند پیچیده با موفقیت انجام و مراحل تعمیر چاه دیگر در زمان حاضر در دست اجرا است.

مدیر پروژه حفاری میدان آزادگان جنوبی با تاکید بر اینکه این پروژه به صورت کلید در دست (EPDS) اجرا و در اجرای آن تمامی مراحل اجرایی از جمله طراحی، مدیریت، تامین کالا و مواد و ارائه خدمات فنی و جانبی حفاری توسط ایرانی‌ها انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون وضعیت حفاری این میدان نفتی رضایت بخش به نظر می رسد.

به گزارش مهر، سه سال قبل پس از اخراج پیمانکار چینی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران اردیبهشت سال گذشته هم با ابلاغ رسمی حکمی به شرکت چینی (CNPCI)، این پیمانکار چینی را رسما از طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی خلع ید کرد.

در شرایط فعلی عراق با برداشت روزانه بیش از ۲۱۰ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان جنوبی بیش از چهار برابر ایران از این میدان مشترک طلای سیاه برداشت می کند و با پیشی گرفتن از ایران حالا شتاب در طرح توسعه میادین سندباد (مشترک با یادآوران ایران)، بدری (مشترک با میدان آذر ایران) و سایر میادین مشترک نفتی را در دستور کار قرار داده است.

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی که از میدان‌های مشترک است، در دو فاز تعریف شده، که در فاز نخست با حفر ١٨٥ حلقه چاه، تولید٣٢٠ هزار بشکه نفت در روز و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی شده و در فاز دوم تولید از این میدان به روزانه ٦٠٠ هزار بشکه افزایش می یابد.