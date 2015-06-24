به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم عصر امروز چهارشنبه سوم تیرماه با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قالیباف شهردار تهران و چمران رئیس شورای شهر تهران در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

جنتی در ابتدای این مراسم گفت: خدا را شاکریم که به همه ما توفیق داد در این ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و ماه خدا بتوانیم انس بیشتری با قرآن بگیریم و قرآن را بخوانیم و در آن تدبر و تفکر کنیم. انشاالله این کار وسیله ای باشد برای عمل بیشتر به احکام نورانی قرآن.

وی افزود: طبیعتا برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی که کار فعالیت های مجموعه قرآنی، انتشار کتب در موضوعات قرآن، ارائه نرم افزارهای قرآنی، تجلیل از خادمان قرآن و توسعه و ترویج فرهنگ قرآن برای همگان است فرصت مغتنمی است که به دست آمده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قرآن برای تعقل و تدبر در آن نازل شده است. برای اینکه ما در قرآن تعقل کنیم، بفهمیم. خداوند می فرماید ما این کتاب را نازل کردیم که برای مردم راه زندگی را تبیین کند، مردم در آن تفکر کنند و آیات بسیار زیادی که باز تاکید بر تعقل و تفکر و تدبر در این کتاب آسمانی شده است.

علی جنتی ادامه داد: قرآن نوری است برای خروج از ظلمات و تاریکی ها، با اذن خداوند انسان را از ظلمات و تاریکی و پلشتی ها به سمت نور و پاکی ها سوق می دهد. خداوند این آیات را بر پیامبر عظیم الشأن نازل کرد تا شما را از ظلمت ها و جاهلیت نجات دهد و به سمت نور و پاکی هدایت کند. این هم از باب رحمت و رأفت الهی است که چنین چیزی را قرار داده است.

وی افزود: به فرمایش حضرت علی(ع) وقتی که فتنه ها به شما روی آورد، شناخت حق از باطل برای شما دشوار شد و نتوانستید به راحتی حق را از باطل تشخیص دهید به قرآن مراجعه کنید تا بتوانید از این فتنه ها جان سالم به در ببرید.

وزیر فرهنگ و ارشاد افزود: قرآن شفیعی است که شفاعتش مورد پذیرش و قبول است. یکی از مواردی که روز قیامت می تواند انسان را نجات دهد خود قرآن است. کسانی که انس بیشتر و تعقل و تدبر بیشتر و عامل به احکام نورانی قرآن باشند قرآن در روز واپسین از آنها شفاعت می کند و شفاعتش مورد قبول است. قرآن شفای بیماری های روانی و روحی و جسمی است. قرآن برای مومنین و متقین شفای روحی است در آلام و دردها؛ آنجا که انسان دچار پریشانی می شود، آنجا که فشارهای روانی بر روی روح او وارد می شود. آنجا الا بذكر الله تطمئن القلوب است. آنجا قرآن با ذکر خدا می تواند آرامش بخش روح انسان باشد و او را از پریشان خاطری ها نجات دهد.

جنتی گفت: از نظر جسمی هم بسیاری از آیات قرآن در حراست جسمی انسان با شفای انسان از امراض جسمی موثر است. گزارشی می خواندم در پاکستان پیرمرد روشن ضمیری است که با قرآن بسیاری از آلام جسمی را شفا می دهد. قرآن شفا برای همه امراض روحی و جسمی و از همه مهمتر کتاب هدایت است. این انسان که فطرتش بر اساس خداشناسی و خداباوری است ولی در اثر تربیت های ناصحیح و ناسالم از این فطرت ممکن است عدول کند. قرآن برای همه افراد کتاب هدایت است ونه تنها این قرآن برای مومنین بلکه برای همه آدمیان هم هدایت است و هم رحمت ولی آثارش در بین متقین بیشتر است. مثل زمینی حاصلخیز باشد که باران رحمت در آن ببارد. می بینید که چگونه گیاهان مختلف در آن می رویند اما همین باران در شوره زار خاصیتی ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: خواستم در ماه رمضان در این محفل نورانی اشارتی به برخی آیات داشته باشم. امیدوارم برگزاری نمایشگاه‌ها و همه فعالیت های قرآنی ما نهایتا یک نتیجه داشته باشد و آن توسعه و ترویج فرهنگ قرآن باشد. برای اینکه جامعه ما عمل به قرآن کند و ما با معارف قرآن بیشتر آشنا شویم.

جنتی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه گامهای خوبی برداشته است، همین که معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده و توجه بیشتری به قرآن و اهل بیت و طهارت شده است، افتخاری برای همه ما خادمان قرآن است. مرتب کمیسیون‌ها و برنامه هایی در این حوزه در چارچوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی با شرکت دستگاه‌های مختلفی که در این زمینه فعال هستند از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهادهای مردمی قرآنی که در این قسمت مشارکت می کنند.

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی تاکید کرد: تلاش ما بر این است که اگر اعتباراتی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به این امر تخصیص یافته به نحو مطلوب مورد بهره برداری واقع شود. تمام تلاش ما این است که تمام محافل قرآنی بخصوص محافل مردمی را بتوانیم بیشتر تقویت کنیم.

وی گفت: وظیفه داریم در کنار نهادهای قرآنی مردمی از آنها حمایت کنیم. این محافل قرآنی که به صورت هیئتی در هر خانه و مسجدی تشکیل می شده دارد یک سامان جدیدی پیدا می کند. مسئول و چارچوب مشخصی پیدا می کند که کار را دنبال کنند و از یک سری سیاست های هماهنگ و یکپارچه پیروی کنند، این تلاش ما است.

جنتی ادامه داد: پرتال جامعه قرآنی به عنوان یک سایت مرجع در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته تا بتواند همه فعالیت‌های قرآنی که در کشور رخ می‌دهد تحت پوشش قرار دهد و کسانی که می خواهند با همه آثار و همه فعالان قرآنی آشنایی پیدا کنند توسط این سایت، این کار سامان یابد و اجرا شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کار دیگری که الان در دستور کار است تدوین اساسنامه ای برای انجمن خادمین قرآنی است که در اجلاسی که در مشهد همه آنها گردهم آمده بودند نظرات آنها گرفته شد و در مراحل نهایی ثبت آن هستیم. صندوق حمایت از فعالان قرآنی تشکیل شده و در حال حاضر تعداد محدودی از فعالان قرآنی در صندوق حمایت از صندوق هنرمندان و روزنامه نگاران عضو هستند، اما فعالان قرآنی نیاز به صندوق جداگانه ای برای حمایت بیمه ای و مالی دارند که انشاالله ثبت خواهد شد.

جنتی افزود: مجلس هم امسال اعتباری را برای این منظور در نظر گرفته است که امیدواریم با این اعتبار این صندوق حمایت از فعالان قرآنی بتواند اعضای بیشتری را تحت پوشش قرار دهد و نگرانی ها مرتفع شود. در جهت کمک به آموزش قرآن در حوزه های مختلف حفظ و روخوانی قرآن و آزمون‌ها، مسابقات برای رتبه بندی فعالان قرآنی انجام می شود.

بسیاری از مشکلات و نابهنجاری های جامعه به خاطر مهجوریت و دوری از معارف نورانی قرآن است

وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات و نابهنجاری هایی که در جامعه می بینید به خاطر مهجوریت و دوری از معارف نورانی قرآن است. وقتی در محافل قرآنی انسان تحت موعظه قرار می گیرد قلبش نرم می شود و وقتی دور می شویم قلب ها سخت می شود. مشکلاتی در محیط های خانوادگی و جامعه خود پیدا می کنیم. امروز یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم همین مشکلاتی است که در خانواده ها است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بنیان خانواده را دارند متزلزل می کنند. بسیاری از جوانان بی رغبتی به ازدواج دارند و وقتی ازدواج نمی کنند دچار مشکلات زیادی می شوند.

وی ادامه داد: قرآن می فرماید اگر هم فقیر هستید بروید ازدواج کنید، نترسید. خداوند شما را غنی می کند و به شما کمک می کند و راه را بر شما هموار می سازد. در دوره ازدواج هم می بینیم مشکلات پیدا می شود که آن هم به خاطر دوری از معارف نورانی قرآن است.

جنتی افزود: ببینید دوری از قرآن به کجا می کشد که طلاق که آنقدر هم مورد تنفر اسلام است که در یک سری شرایط اضطراری باید صورت بگیرد ولی هم اکنون در جوامع ما یک کار مثبتی قلمداد می شود و در بعضی محافل حتی جشن طلاق می گیرند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: به تعبیر قرآن بدگویی و غیبت، خوردن گوشت برادر مرده خود است یا بالاتر از آن بهتان را ببینید. شما هم رسانه های خودمان را ملاحظه کنید. هزاران سایت در کشور ایجاد شده که اصلا معلوم نیست توسط چه کسانی اداره می شود. آن وقت همه نوع بهتان، شایعه سازی حتی به مسئولان نظام می کنند. سایتی پیدا می شود شایعه ای را جعل می کند دهها سایت هم از روی آن بر می دارند و در این گناه شریک می شوند.

جنتی افزود: خداوند به ما توفیق بدهد که از گناه دوری کنیم و توبه کنیم. همانطور که از پیامبر(ص) نقل شده در این ماه بزرگترین کاری که می شود کرد دوری از گناه است آن وقت برویم به حسنات بپردازیم.