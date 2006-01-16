"خانه روشن" در آخرين مراحل ميكس

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" ، موسيقي اين فيلم را كه چهارمين ساخته وحيد موساييان مي باشد، فريدون شهبازيان ساخته و فيلم هم اكنون، آخرين مرحله ميكس را پشت سر مي گذارد تا در بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر به نمايش درآيد .

ليلا زارع در فيلم خانه روشن

بر پايه اين خبر، فيلم "خانه روشن" پس از جشنواره فيلم فجر، جهت دالبي كردن صدا، به كشور فرانسه فرستاده مي شود .

تدوين اين فيلم توسط نازنين مفخم انجام شده و علي علوي، صداگذاري آن را در استوديو انديشه انجام داده است. لوكيشن هاي فيلم در تهران و استان لرستان به مديريت فيلمبرداري محمد آلاد پوش انجام شده است .

در داستان اين فيلم آمده است : اميد، تنها راه نجات است، اما به سختي به دست مي آيد و ارغوان در گريز ناگزير خود درتكاپوي آن است.

عوامل توليد "خانه روشن" از اين قرار است: كارگردان : وحيد موساييان، بر اساس طرحي از عليرضا اميني و وحيد موساييان، نويسنده فيلمنامه : مهران كاشاني، مدير فيلمبرداري : محمد آلاد پوش، مدير توليد: رحمت الله عبدالله زاده، طراح صحنه و لباس : بابك پورداد، طراح چهره پردازي : مهرداد مير كياني، تهيه كننده : روح الله برادري

بيوك ميرزايي، ليلا زارع، كاوه كاويان و ايمان عسگري، بازيگران "خانه روشن" هستند.