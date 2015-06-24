جشن رمضان و نمایشگاه قرآن و عترت در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، حسن مفیدی با اشاره به ایام ماه مبارک رمضان اظهار داشت: جشن رمضان و نمایشگاه قرآن و عترت از ۱۲ تا ۲۳ ماه مبارک رمضان در حسینیه بزرگ خیرآباد یزد برگزار می شود.

وی ادامه داد: فعالان قرآنی، موسسات قرآنی و هنرمندان رشته های مختلف با موضوع قرآن در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.

مفیدی، بخش کتاب، صنایع دستی، نرم افزار و هنرهای تجسمی را از دیگر بخش های این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: شب شعر، نقد کتاب، سخنرانی، اکران فیلم و اجرای تئاتر خیابانی از دیگر برنامه هایی است که در جشن رمضان و نمایشگاه قرآن و عترت برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری بخش ویژه کودک و نوجوان در جشن رمضان و نمایشگاه قرآن و عترت خبر داد و گفت: در حاشیه نمایشگاه قرآن و عترت نیز محافل قرآنی توسط موسسات قرآنی برپا خواهد شد.