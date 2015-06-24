همکاری ۸۰ حامی نیکوکار برای اجرای طرح محسنین در اردکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد، علیرضا خلیلی اظهار داشت: عمل به آموزه های دینی، آرامش باطنی حامیان، همبستگی اجتماعی، توسعه همدلی و همدردی، شکوفا شدن استعدادها، تربیت فرزندان خانواده ها، کمک به توانمندی خانواده های نیازمند و رفع احتیاجات ضروری خانواده ها از آثار اجرای طرح محسنین است.

وی با اشاره به اجرای طرح محسنین گفت: مشارکت حامیان در این طرح محدود به پرداخت کمک معیشت ماهیانه نیست و حامیان می‌توانند با در نظر گرفتن نیازهای خانواده در سرفصل‌های دیگر نیز به این گروه کمک کنند.

خلیلی اظهار داشت: در سال ۹۳، نیکوکاران و خیرین اردکانی بیش از یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به خانواده های نیازمند تحت پوشش طرح محسنین کمک کردند.

مدیر کمیته امداد اردکان یادآور شد: حامیان نیکوکار با مراجعه به سایت اینترنتی کمیته امداد و یا دفاتر این نهاد می توانند نسبت به قبول کفالت یک یا چند خانواده تحت حمایت کمیته امداد، ماهانه مبلغی را به عنوان کمک به حساب آنها واریز کنند.

وی یادآور شد: هم اکنون ۸۰ حامی نیکوکار حمایت تعدادی از خانوارهای زیر پوشش طرح محسنین کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردکان را بر عهده دارند.

خلیلی اظهار امیدواری کرد در سال جاری با مشارکت بیشتر خیرین و نیکوکاران همچنین تلاش مضاعف امدادگران این نهاد شاهد اجرای این طرح با جامعه هدف بزرگتر باشیم.