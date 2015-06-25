آمادگی یک شرکت آلمانی برای بازگشت به صنعت نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بازدید سفیر آلمان از طرح‌های جدید پتروشیمی ایران در عسلویه و انجام دور جدید گفتگوها بین ایران و شرکت‌های فعال آلمانی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی، شرکت تیب کمیکال آلمان آماده بازگشت به صنایع نفت و پتروشیمی ایران و بازگشایی دفتر نمایندگی خود در تهران در صورت لغو تحریم‌های بین‌الملی شد.

رینر کوپریون با بیان اینکه آماده حضور در صنعت پتروشیمی ایران و گسترش همکاری‌ها پس از پایاین دوران تحریم هستیم، گفت: از سال ۱۹۹۰ میلادی محصولات خود را در بازار ایران عرضه می کنیم اما در چند سال اخیر برای برقراری ارتباط تجاری با فعالان این صنعت با کمی مشکل مواجه شده ایم.

مدیر کسب و کار شرکت تیب کمیکال آلمان در تشریح موانعی که تحریم‌های بین‌المللی برای برقراری ارتباط تجاری با ایران ایجاد کرده است تصریح کرد: با آغاز تحریم ها امکان عرضه محصول و تبادل مالی با ایران دچار مشکل شد که در حال حاضر برخی از مشکلات برطرف شده و ارتباط بیشتر شده است.

این مقام شرکت آلمانی با تاکید بر اینکه عمده ترین مشکل ما نقل و انتقال مالی بود و بانک‌های کمی این امکان را فراهم می کردند بر همین اساس برای حل این مشکل یک بانک پیدا کردیم که تبادل مالی را امکان پذیر کرد، اظهار داشت: صنعت پتروشیمی بسیار رشد داشته و ایران با این سرمایه گذاری وسیع می تواند برای افزایش تولید محصولات پتروشیمی و امکان سرمایه گذاری بیشتر در آینده برنامه ریزی گسترش داشته باشد.

مدیر کسب و کار تیب کمیکال آلمان با بیان اینکه اصلی ترین محصول تولیدی این مجموعه برای عرضه به بازار نفتی ایران پوشش لوله‌های انتقال مواد در برابر عوامل طبیعی است، تبیین کرد: بر این اساس با توجه به گستردگی سیستم گازرسانی، بازار محصولات در ایران بسیار مورد نیاز است.

این مقام مسئول در شرکت آلمانی با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود تحریم‌ها برداشته شود و معتقدم که ایران در مسیر درستی در حال حرکت است و به آینده همکاری خود با ایران بسیار خوشبین هستیم، تاکید کرد: در حال حاضر تیب کمیکال هیچ نمایندگی در ایران ندارد اما بسته به افزایش زمینه‌های همکاری در آینده امکان تاسیس نمایندگی وجود دارد.

به گزارش مهر، شرکت آلمانی تیب کمیکال تولید کننده تخصصی مواد شیمیایی اساسی و پوشش لوله‌های انتقال مواد در برابر عوامل محیطی، متخصص در زمینه نوآوری های معدنی است.