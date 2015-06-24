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۳ تیر ۱۳۹۴، ۲۲:۰۵

معاون استاندار لرستان استعفا داد

معاون استاندار لرستان استعفا داد

خرم آباد - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان استعفا داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان استعفا داد.

کورانی فر به منظور کاندیدا شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان کوهدشت عصر امروز استعفای خود را اعلام کرد.

علی کورانی فر آذر ماه سال ۹۲ به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان معرفی شد.

وی پیش از این نیز در پرونده کاری خود مسئولیت هایی چون مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، معاون مدیر کل آموزش دیوان محاسبات، مدیر کل حوزه استاندار و مشاور استاندار مرکزی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی، رئیس دوره نخست شورای شهر کوهدشت و ... را داشته است.

کد مطلب 2786982

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    نظرات

    • شیب نه چندان ملایم ۰۲:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۴
      0 0
      پاسخ
      هردم ازاین باغ...
    • سعیدهمتی ازکونانی ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خوش آمدی حاجی کورانی فرعزیز

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