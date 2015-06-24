معاون استاندار لرستان استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان استعفا داد.

کورانی فر به منظور کاندیدا شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان کوهدشت عصر امروز استعفای خود را اعلام کرد.

علی کورانی فر آذر ماه سال ۹۲ به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان معرفی شد.

وی پیش از این نیز در پرونده کاری خود مسئولیت هایی چون مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، معاون مدیر کل آموزش دیوان محاسبات، مدیر کل حوزه استاندار و مشاور استاندار مرکزی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی، رئیس دوره نخست شورای شهر کوهدشت و ... را داشته است.