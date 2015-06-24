فابیو کاپلو خطر اخراج از تیم ملی روسیه را پشت سر گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از شکست خانگی یک بر صفر تیم ملی روسیه مقابل اتریش در رقابتهای انتخابی یورو ۲۰۱۶ انتقادهای زیادی از فابیو کاپلو سرمربی ایتالیایی این تیم صورت گرفت تا جایی که ویاچسلاو کولوسکوف معاون پیشین رئیس فدراسیون روسیه مدعی شده بود که کاپلو در جلسه روز چهارشنبه اخراج خواهد شد.

اما نیکیتا سیمونیان رئیس فدراسیون فوتبال روسیه در پایان جلسه محرمانه روز چهارشنبه که پشت درهای بسته برگزار شد به خبرگزاری تاس روسیه گفت که سرمربی ایتالیایی تیم ملی روسیه در پست خود باقی خواهد ماند. قرارداد کاپلو با روس‌ها تا پایان جام جهانی ۲۰۱۸ که به میزبانی این کشور برگزار می‌شود اعتبار دارد.

بعد از این جلسه همچنین عنوان شد علیشیر عثمانوف، سهامدار عمده باشگاه آرسنال به عنوان یکی از اعضای کمیته برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ مبلغ ۳/۵ میلیون پوند به فدراسیون فوتبال روسیه کمک کرد تا بدهی معوقه فابیو کاپلو پرداخت شود.