تماس تلفنی اولاند با اوباما/مقامات اطلاعاتی فرانسه در راه واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرانسوا اولاند» موضوع جاسوسی دستگاه اطلاعاتی آمریکا از روسای جمهوری فرانسه از جمله خودش را در تماسی تلفنی با «باراک اوباما» در میان گذاشت.

کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد در این گفتگو اوباما اطمینان داده بین «اقدامات غیرقابل قبول پیشین بین دو کشور همپیمان» را متوقف می کند. کاخ الیزه همچنین از سفر قریب الوقوع مقامات اطلاعاتی فرانسه به آمریکا خبر داد.

بر این اساس این سفر با هدف تعمیق همکاری ها در زمینه های اطلاعاتی-امنیتی انجام می گیرد. این در حالی است که افشای جاسوسی آمریکایی ها از سه رئیس جمهوری فرانسه، موجب خشم مقامات پاریس شده است.

کاخ الیرزه امروز در واکنش به انتشار گزارش جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از روسای جمهور این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فرانسه هرگونه تلاش برای به خطر انداختن امنیت و منافع این کشور را تحمل نخواهد کرد.

حزب سوسیالیست فرانسه نیز با شوکه آور بودن تصمیم آمریکا برای جاسوسی نظام مند از دولت های متحدان خود بیانیه ای صادر نمود. در این بیانیه آمده است: چگونه کشوری که ادعای آزادی های فردی را در رأس امور خود قرار می دهد، می تواند تمام آن ها را زیر پای خود بگذارد؟