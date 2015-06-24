یمن در یک قدمی قحطی/ به برقراری آتش بس امیدوارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، اسماعیل ولد الشیخ احمد طی کنفرانسی مطبوعاتی در شهر نیویورک پس از پایان گفتگوها پشت درهای بسته در شورای امنیت سازمان ملل پیرامون یمن که بیش از دو ساعت طول کشید گفت: یمن در آستانه قحطی قرار دارد.

وی افزود به دلایل متعدد از جمله برگزاری گفتگوهای ژنو با شرکت تمام طرف های یمنی و مشارکت بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در این گفتگوها، به احتمال رسیدن به توافق آتش بس امیدوار است. نماینده سازمان ملل در مورد یمن بار دیگر بر اجرای آتش بس و توقف درگیری های در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و گفت: طرف های نزاع در قبال اجرای آتش بس در این ماه مبارک مسئولیت اخلاقی دارند.

اسماعیل ولد الشیخ یادآور شد: علیرغم تمام دشواری هایی که وجود داشت تمام طرف ها تاکید کردند سازمان ملل مدیریت گفتگوها را تا رسیدن به راه حل بر عهده داشته باشد.

وی ضمن تکذیب پیشنهاد جلسات گفتگو در پشت های بسته در مورد مبانی حل بحران یمن، گفت: در مورد مبانی پیشنهادی ارائه نکردم ولی نکاتی را برای حل بحران مطرح کردم، هدف ما تحقق آتش بس و عقب نشینی انصارالله از شهرهای یمن است. در همین حال منابع دیپلماتیک حاضر در جلسه گفتند اسماعیل ولد الشیخ اعضای شورای امنیت را در جریان گفتگوهای اخیر طرف های یمنی در ژنو در تاریخی 15 تا 16 ژوئن جاری قرار داد.

به گفته مناب دیپلماتیک که خواستند نامشان فاش نشود، فرستاده سازمان ملل به یمن به اعضای شورای امنیت نکاتی را در مورد رسیدن به راه حل در مورد بحران یمن ارائه کرده است. این نکات شامل نیاز فوری برای رسیدن به آتش بس، عقب نشینی اکثر نیروهای انصارالله از شهرهای یمن، مکانیزم نظارت، توافق در مورد احترام به قوانین بین المللی، عدم مانع تراشی در برابر کمک های انسانی و پایبندی به برگزاری گفتگوها با میانجیگری سازمان ملل است.

ولد الشیخ همچنین تصریح کرد هفته آینده برای انجام رایزنی های بیشتر به ریاض سفر خواهد کرد و سپس عازم صنعا خواهد شد.