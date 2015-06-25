۱۲ کشته در درگیری نیروهای امنیتی عراق با تروریست های داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، این منبع امنیتی که خواست نامش فاش شود، گفت: تروریست های داعش با سه خودروی بمبگذاری شده به دو پایگاه نیروهای پلیس عراق در منطقه ای در شرق تکریت حمله کردند.

منبع مذکور افزود: نیروهای امنیتی توانستند هر سه خودروی بمگذاری شده را منفجر کنند که این اقدام منجر به کشته شدن ۳ فرد انتحاری و ۵ نیروی پلیس و زخمی شدن ۷ نفر دیگر شد.

در همین راستا «شیرزاد زاخولی» از افسران نیروهای پیشمرگه کُرد گفت: در درگیری نیروهای پیشمرگه با تروریست های داعش در منطقه النوران موصل ۵ نفر از عناصر داعش کشته شدند.

پیش از این یک منبع در پلیس عراق از کشته و زخمی شدن ۲۸ نفر در انفجاریهای مناطق مختلف بغداد خبر داده بود.