تدوین بانک اطلاعاتی نخبگان البرز/شناسای۳هزار دانش آموزمستعددر کرج

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جهان پناه در ضیافت افطار بنیاد نخبگان استان البرز که شامگاه چهارشنبه در کرج برگزار شد، اشاره مختصری به نحوه فعالیت های بنیاد ملی نخبگان کرد و گفت: این نهاد برنامه هایی را تدوین می کند که بنیادهای استانی با هماهنگی دستگاه های استان به اجرا درمی آورد و توسط شورای علمی بنیاد به بنیاد ملی نخبگان ارسال می شود.اعضای این شورا نیز نماینده ای از استانداری، سه نفر از مراکز و موسسات تحقیقاتی و چهار نفر از سرآمدان استان هستند.

جهان پناه در ادامه سخنانش به اجرای طرح شهاب به عنوان یکی از طرح های کشوری بنیاد در استان اشاره کرد و گفت: این طرح سال گذشته با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزی در مقطع چهارم ابتدایی آغاز و حدو سه هزار و ۶۸۱ دانش آموز شناسایی شدند.

وی افزود: در این طرح استعداد دانش آموزان در زمینه های مختلف شناسایی و با برگزاری دوره هایی خاص برای این افراد، تلاش می کنیم ضمن شکوفا شدن استعداد این دانش آموزان، سایر دانش آموزان نیز از آنان بهره مند شوند. در واقع در طرح شهاب، دانش آموزان مستعد از سایر دانش آموزان جدا نمی شوند و به این ترتیب فضایی نیز برای بهره مندی سایر دانش آموزان فراهم می شود.

دو کارگروه صنعت و کشاورزی در بنیاد نخبگان تشکیل شد

به گفته جهان پناه این طرح سال گذشته در ناحیه یک آموزش و پرورش کرج برای مقطع چهارم ابتدایی به اجرا درآمد و امسال برنامه ریزی شده ناحیه دو و همچنین مقطع پنجم ابتدایی در ناحیه یک اضافه شود.

رئیس بنیاد نخبگان البرز تشکیل کارگروه های تخصصی را از دیگر فعالیتهای بنیاد نام برد و گفت: با توجه به پتانسیل و ظرفیت های موجود در استان، تا کنون دو کارگروه تخصصی صنعت و کشاورزی با عضویت چهار نفر در هر کارگروه تشکیل شده است. هدف این است تا به واسطه این کارگروه ها، تعامل خوبی بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها با مراکز صنعتی و کشاورزی برقرار شود.

تلاش برای تجاری سازی مقالات

وی دانشگاه های نسل سوم را دانشگاه های فناوری خواند و تاکید کرد: دانشگاه ها با رفتن به سمت افزایش فعالیت های پژوهشی گام های خوبی برای توسعه فضای فناورانه برداشته اند. سال های گذشته بیشتر توجهات به سمت تولید مقاله بود اما امروز تلاش می شود با استفاده از نهادهایی که رسالت علم و فناوری را به عهده دارند، چاپ مقاله را به تولید علم و فناوری برسانیم و تشکیل کارگروه های تخصصی در بنیاد نخبگان نیز برای دستیابی به این هدف است.

جهان پناه افزود: این کارگروه ها با ایجاد تعامل بین مراکز تحقیقاتی و صنعت و تلاش برای تبدیل دانش به محصول گام های بسیار تاثیر گذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی برمی دارند.

این مسئول از برنامه ای برای شناسایی سرآمدان استان خبر داد و گفت: درصدد هستیم یک بانک اطلاعاتی از چهره های شاخص و صاحبان ایده های نو در استان تهیه کنیم. افراد این بانک باید واجد ویژگی هایی باشند که از سوی کارگروه های تخصصی صنعت، کشاورزی و هنر تعیین شده است.

میزبانی البرز از جشنواره اختراعات رویش

وی تاکید کرد: هدف این برنامه شناسایی و معرفی افراد دارای فعالیت های برجسته و شاخص به ادارات و سایر مراکز و دستگاه ها برای استفاده از ظرفیت این افراد است.

رئیس بنیاد نخبگان البرز همچنین از برگزاری جشنواره اختراعات رویش در روزهای هفتم، هشتم و نهم بهمن ماه امسال به میزبانی این استان و با همکاری استان تهران خبر داد و از مخترعان و کسانی که اختراعاتی در دست اقدام دارند خواست نسبت به ثبت اختراع خود برای شرکت در جشنواره اقدام کنند.