جواب آزمايش دوپينگ بازيكنان پاس و صباباتري منفي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" دكتر شريف در گفتگويي كوتاه با سايت فدراسيون فوتبال اعلام كرد: نتايج آناليز دو نمونه اخذ شده از بازيكنان تيم هاي فوتبال پاس و صباباتري از آزمايشگاه لوزان سوئيس دريافت شد و هر دو مورد ازحيث وجود مواد ممنوعه درورزش (دوپينگ) منفي گزارش شده اند.

وي افزود: اين نمونه گيري ها در جريان مسابقه تيم هاي مذكور درهفته پانزدهم در تاريخ 1/10/84 به انجام رسيد و از هر دو تيم يك نمونه اخذ و به آزمايشگاه ارسال شد و آزمايشگاه مربوطه پس از وصول نمونه ها درمدت زمان 10 روز كاري اروپا آناليزآنان را به اتمام رساند و به فدراسيون فوتبال ارسال نمود.