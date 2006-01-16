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۲۶ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۰۶

جواب آزمايش دوپينگ بازيكنان پاس و صباباتري منفي اعلام شد

جواب آزمايش دوپينگ بازيكنان پاس و صباباتري منفي اعلام شد

دكترمحمدرضا شريف رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال جواب آزمايش دوپينگ دو تن از بازيكنان ليگ برتر را منفي اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" دكتر شريف در گفتگويي كوتاه با سايت فدراسيون فوتبال اعلام كرد: نتايج آناليز دو نمونه اخذ شده از بازيكنان تيم هاي فوتبال پاس و صباباتري از آزمايشگاه لوزان سوئيس دريافت شد و هر دو مورد ازحيث وجود مواد ممنوعه درورزش (دوپينگ) منفي گزارش شده اند.

وي افزود: اين نمونه گيري ها در جريان مسابقه تيم هاي مذكور درهفته پانزدهم در تاريخ 1/10/84 به انجام رسيد و از هر دو تيم يك نمونه اخذ و به آزمايشگاه ارسال شد و آزمايشگاه مربوطه پس از وصول نمونه ها درمدت زمان 10 روز كاري اروپا آناليزآنان را به اتمام رساند و به فدراسيون فوتبال ارسال نمود.

کد مطلب 278705

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