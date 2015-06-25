گرد و غبار شدید استان ایلام را در برگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار مهمان ۱۰ ساله مردم استان ایلام شب گذشته بار دیگر وارد استان ایلام شد و فضای استان را غبار آلود کرده است که در این بین هوای شهرستانهای مرزی مهران و دهلران بیش از سایر نقاط استان آلوده است.

حدود یک ماهی بود از گرد و غبار خبری نبود ولی امروز گرد و غبار به طور شدیدی تمام مناطق استان را در برگرفته است.

محیط زیست استان ایلام اعلام کرده که منشا گرد و غبار استان ایلام خارجی است و این توده در شمال غرب کشور عراق وارد استان شده است.

از شب گذشته بر غلظت این توده افزوده شده و تا دو روز پس‌ ازآن به‌صورت پایدار در آسمان استان ایلام برقرار است.

استان ایلام امسال تاکنون ۱۴ روز آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار داشته است.