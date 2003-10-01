  1. هنر
  2. سایر
۹ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۵۷

فيلم هاي مسابقه بخش بين الملل جشنواره اصفهان اعلام شد

فيلم هاي مسابقه بخش بين الملل جشنواره اصفهان اعلام شد

اسامي 21 فيلم برگزيده كوتاه حاضردر بخش مسابقه بين الملل اعلام شد .

به گزارش خبرگزاري " مهر " امسال 13 كشور آمريكا ، آلمان ، استراليا ، انگلستان ، ايران ، پرتغال ، كانادا ، سوئد ، سوئيس ، فرانسه ، روسيه ، هلند و هند با 21 فيلم كوتاه در اين بخش حضور دارند .
در اين بخش 3 فيلم بادگيسوانت را شانه خواهد زد ، مه سا ، باز باران و سپيد بالان  از كشورمان با ديگر آثار به رقابت مي پردازند . 
روابط عمومي جشنواره اسامي ديگر فيلم هاي راه يافته به  اين بخش  را چنين اعلام كرد : بير جو ( آمرييكا - هند ) ، فيل و حلزون ( هند) ، آبي از شرق (هلند و آمريكا ) ،شمال شرقي (سوئيس ) ، خانه عجيب (هند ) ، دايه (فرانسه ) ، صخره ها (آلمان ) ، داستان هاي بسته شده ( پرتغال ) ، جادوي مورگان ( كانادا ) ، كارل ساندولف و پايه هاي زندگي  ، زمستان جيم و سفربا بالن  (سوئد )،موش خود آزار ( آمريكا ) ، پدر (استراليا )، حشرات (روسيه) ، كله شق ( انگليس ) و  پروانه ( فرانسه ) .

کد مطلب 27871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها