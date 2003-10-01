فيلم هاي مسابقه بخش بين الملل جشنواره اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاري " مهر " امسال 13 كشور آمريكا ، آلمان ، استراليا ، انگلستان ، ايران ، پرتغال ، كانادا ، سوئد ، سوئيس ، فرانسه ، روسيه ، هلند و هند با 21 فيلم كوتاه در اين بخش حضور دارند .

در اين بخش 3 فيلم بادگيسوانت را شانه خواهد زد ، مه سا ، باز باران و سپيد بالان از كشورمان با ديگر آثار به رقابت مي پردازند .

روابط عمومي جشنواره اسامي ديگر فيلم هاي راه يافته به اين بخش را چنين اعلام كرد : بير جو ( آمرييكا - هند ) ، فيل و حلزون ( هند) ، آبي از شرق (هلند و آمريكا ) ،شمال شرقي (سوئيس ) ، خانه عجيب (هند ) ، دايه (فرانسه ) ، صخره ها (آلمان ) ، داستان هاي بسته شده ( پرتغال ) ، جادوي مورگان ( كانادا ) ، كارل ساندولف و پايه هاي زندگي ، زمستان جيم و سفربا بالن (سوئد )،موش خود آزار ( آمريكا ) ، پدر (استراليا )، حشرات (روسيه) ، كله شق ( انگليس ) و پروانه ( فرانسه ) .