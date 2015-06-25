نمایشگاه قرآن جزو افتخارات شهر تهران است/ تهران؛ اولین شهر قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم عصر دیروز، چهارشنبه سوم تیرماه با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قالیباف شهردار تهران و چمران رئیس شورای شهر تهران و حجت الاسلام محمدرضا حشمتی، معاونت قرآن و عنرن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

چمران در این مراسم گفت: برپایی نمایشگاه قرآن جزو افتخارات شهر تهران است. شهر تهران تا آنجایی که خاطرم است دو سال پیش اولین شهر قرآنی روی زمین بود، بعد از آن قم بود و بعد مکه معظمه. بنابراین می بایست در چنین شهری نمایشگاه قرآنی به این صورت داشته باشیم. ان شاء الله بتوانیم در گسترش معارف قرآن گام برداریم اگر همه چیزمان را با معارف قرآن تطبیق دهیم می توانیم یک زندگی سعادتمندانه نه برای ملت خودمان بلکه برای ملت های مسلمان جهان فراهم کنیم.

وی افزود: اگر ملت های مسلمان به این حبل الله متین چنگ زنند پیروزی های بزرگی خواهند داشت اما متأسفانه الان ظاهر قرآن را گرفتند و پدیده های بسیار ناهنجاری مثل داعش و تکفیری ها به وجود آمده زیرا به ظاهر قرآن بسنده کردند و نتوانستند خود قرآن را بفهمند و درک کنند و به اجرا گذارند. ان شاء الله مردم و مسئولان قرآن را الگوی خود سازند و سرلوحه اولین و آخرین کارهای اجرایی خود قرار دهند.

حجت الاسلام محمدرضا حشمتی نیز در ادامه این مراسم گفت: برنامه ریزی و طراحی نمایشگاه از ماه های پایانی سال ۹۳ آغاز و مطالعات فراوانی پیرامون آن صورت گرفت. آنچه امروز برگزار می کنیم حاصل زحمات نهادها و سازمان های ذی ربط است. در ابتدا از تلاش شهردار و معاونین مناطق و همه کسانی که به ما کمک کردند مانند ستادهای شهرداری، مدیریت باغ موزه دفاع مقدس، مدیریت باغ کتاب و اراضی عباس آباد، بانک قوامین و غرفه دارانی که سهم به سزایی در برپایی این نمایشگاه داشتند تشکر می کنم.

وی افزود: در نمایشگاه بیست و سوم برای اولین بار از سالن باغ کتاب که در نوع خود کم نظیر است به دستور شهردار بهره برداری می شود و این کار، برای اولین بار در نمایشکاه قرآن صورت گرفته است. فضای مسقف نمایشگاه ۱۵ هزار متر مربع یعنی دو برابر سال پیش شده است و معادل همین متراژ فضای باز موجود است. همزمان با برپایی نمایشگاه محصولات عفاف و حجاب، نرم افزارهای قرآنی و محصولات فرهنگی به فروش می رسد. فعالیت های دیگر این نمایشگاه شب های شیدایی، برگزاری مراسم شب های قدر و نشست های علمی مختلف است که مقداری متنوع تر و کیفی تر از سال های گذشته است؛ همچنین مراسم تکریم از خادمان قرآن را غیر از افتتاح و اختتامیه با حضور رئیس جمهور خواهیم داشت.

حشمتی تصریح کرد: در جهان اسلام و خاورمیانه برپایی چنین نمایشگاهی تقریباً بی نظیر است. بخش بین الملل نمایشگاه نیز از اواسط ماه رمضان برپا می شود. بسیاری از کشورهای عربی خواستار برپایی چنین نمایشگاهی در کشور خود می باشند.