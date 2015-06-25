به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «انگار در چشم‌های تو اسب می‌دود» که از روز ۶ خرداد ماه اجرای خود را در مکتب تهران آغاز کرده بود، قرار بود تا ۱۶ خرداد روی صحنه باشد اما تاریخ اجرای آن در تماشاخانه «مکتب تهران» نخستین بار تا پایان خرداد ماه و در ادامه بار دیگر تا دهم تیرماه تمدید شد.

«انگار در چشمان تو اسب می‌دود» نوشته سهراب حسینی و به کارگردانی طاها ذاکر روایتگر سرگشتگی زنی در حال انتظار است که به مشکلات دیگری که یک زن در زندگی و اجتماع دارد پیوند می‌خورد.

درحالی تنها بازیگر این نمایش بهاره رهنما است که تصویر و صدای فرخ نعمتی، سیامک صفری، سروش صحت، نسیم ادبی و سحر دولتشاهی همراه تماشاگران در قصه پردازی این نمایش است.