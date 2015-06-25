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۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹

۱۴ میلیون سهم در بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان معامله شد

۱۴ میلیون سهم در بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان معامله شد

زاهدان-۱۴ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۷۰۸ سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد ریال در بازار بورس این هفته سیستان و بلوچستان داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان، مدیر بورس منطقه ای استان در این باره اظهار داشت: این معاملات از میان ۶۲ شرکت انجام شد.

سوگل هیراد بیان کرد: ۷۵ درصد ارزش معاملات این هفته بازار بورس سیستان و بلوچستان را خرید و ۲۵ درصد آن را فروش سهام شامل شده است.

وی تعداد کدهای معاملاتی جدید را شش عدد دانست و گفت: بیشترین ارزش معاملات مربوط به بیمه تجارت نو به ارزش بیش از چهار میلیارد و ۴۶۷ میلیون ریال بوده است.

هیراد از شرکت های پارس خودرو، اجاره رایتل و بانک صادرات بعنوان شرکت های برتر این هفته یاد کرد.

کد مطلب 2787132

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