۱۴ میلیون سهم در بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان، مدیر بورس منطقه ای استان در این باره اظهار داشت: این معاملات از میان ۶۲ شرکت انجام شد.

سوگل هیراد بیان کرد: ۷۵ درصد ارزش معاملات این هفته بازار بورس سیستان و بلوچستان را خرید و ۲۵ درصد آن را فروش سهام شامل شده است.

وی تعداد کدهای معاملاتی جدید را شش عدد دانست و گفت: بیشترین ارزش معاملات مربوط به بیمه تجارت نو به ارزش بیش از چهار میلیارد و ۴۶۷ میلیون ریال بوده است.

هیراد از شرکت های پارس خودرو، اجاره رایتل و بانک صادرات بعنوان شرکت های برتر این هفته یاد کرد.