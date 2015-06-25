لزوم نظارت بهداشت بر آب شرب از چاه ها/تابستان فصل شیوع وبا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آبفا روستایی هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور در جلسه ای با مدیر مرکز بهداشت استان هرمزگان با توضیحی درباره شرایط اقلیمی استان هرمزگان بیان کرد: هرمزگان به دلیل قرار داشتن در منطقه جغرافیایی گرم و خشک همچنین خشکسالی که چندین سال گریبانگیر استان بوده با چالش های آبی نیز رو به رو است.

وی در ادامه با توضیح اینکه آبرسانی در برخی مناطق به صورت سیار انجام می شود عنوان کرد: آبرسانی سیار همچنین حفر چاه ها در برخی مناطق روستایی حساسیت نظارت بر سالم بودن و استانداردهای آب را دو چندان می کند.

این مسئول تصریح کرد: خانه های بهداشت در سطح روستاهای هرمزگان تا کنون با همدلی و همکاری با نظارت به بهداشت آب در کنار مسئولان این شرکت بوده و تاکنون هیچ موردی از عدم سلامت آب در هیچ جای استان مشاهده نشده است. حوزه شرق هرمزگان به دلیل خشکسالی ها با چالش بیشتری روبه رو بوده که این امر حساسیت نظارت در این مناطق را بیشتر می کند.

حمزه پور اضافه کرد: بحران و کمبود آب یکی از بزرگترین معضلات در استان به ویژه در بخش روستایی، با توجه به جمعیت ۵۰ درصدی روستا نشین در هرمزگان است. با تلاش های مسئولان این شرکت آبرسانی سیار در شهرستان میناب به یک تانکر رسیده است که این نشان از تلاش برای رفع و به حداقل رساندن مشکلات روستاها در استان دارد.

وی در پایان تاکید کرد: هدف مشترک این شرکت و مرکز بهداشت سلامتی ارتقا سلامتی و سطح بهداشتی مردم است.

در ادامه این نشست دکتر یحیی میرزاده رییس مرکز بهداشت استان هرمزگان بیان کرد: شرایط آبی در کل کشور بحرانی و استان هرمزگان نیز با توجه به شرایط اقلیمی با مشکلات زیادی رو به رو است.

وی افزود: با توجه به آغاز فصل تابستان و بیماری های آبی و غذا به ویژه وبا که در سال های گذشته با آن رو به رو بوده ایم توانستیم در استان با همکاری شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی این اپیدمی را از بین ببریم.

این مقام مسئول با اشاره به ورود اتباع بیگانه به کشور و ورود برخی بیماریها نیز اظهار کرد: ورود اتباع بیگانه و به دنبال آن ورود برخی از بیمارها می طلبد که فعالیت های خود را افزایش و نظارت ها را بیشتر کنیم. با توجه به بروز مشکلات پیش رو لزوم افزایش آزمایش های میکربی و شیمیایی همچنین بررسی و نظارت بر بخش کلرزنی با حساسیت بیشتر به ویژه در حوزه شرق استان افزایش می یابد.