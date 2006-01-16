نگاه غربي ‏ها نسبت به حقوق بشر نگاهي مصلحت ‏طلب و امنيت ‏گراست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت‌‏ الله سيد محمود هاشمي شاهرودي صبح امروز در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به برخي مواضع اعلام شده در بيانيه هاي بعضي مجامع حقوق بشري درباره موارد نقض حقوق بشر در ايران و ساير ملل اسلامي، گفت: بسياري از اين موضع گيري‌‏ها مربوط به فرهنگ ديني و عقيدتي كشورهاست و مباني ديني به عنوان معارف اصيل پذيرفته شده اكثريت جوامع اسلامي واجد ارزش هاي اخلاقي و معنوي است كه نمي‌‏توان با نگاه و بينش هاي خاص ديگران اين نوع حاكميت هاي ارزشي ديني را مورد سوال قرار داد.

رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: استراتژي آمريكا و اروپا در مسئله حقوق بشر و مباني كه به آنها استناد مي‌‏شود، كاملا غلط بوده و مباني عقيدتي و فلسفي حقوق بشر در اين مستندات وجود ندارد.

وي نوع نگاه كشورهاي غربي را در محدود ساختن تفكرات گوناگون و عقايد رويكرد معارف ديني و اخلاقي را با برخوردهاي قرون وسطايي يكي دانست و افزود: هم اكنون در دنيا دو تئوري مطرح است كه يكي از آنها مباني سياست‌‏هاي جناحي و كيفري در حقوق دنيا عدالت گرايانه مي باشد و ديگري نگاه مصلحت طلب و امنيت گرا است.

هاشمي شاهرودي تصريح كرد: در مباني حقوق در غرب و به ويژه در آمريكا مباني حقوقي انسان‌‏ها براساس منافع و مصلحت ها در نظر گرفته مي شود و بر همين اساس است كه مشاهده مي شود حقوق و آزادي هاي مردم و شهروندان در اين كشورها به بهانه هاي مختلف محدوده شده و شنود كنترل‌‏هاي گوناگون و برخوردهاي امنيتي به بهانه مبارزه با تروريست عليه شهروندان اعمال مي گردد.

رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: اين خود مصداق واقعي نقص حقوق‌‏بشر است اما در ديدگاه اسلام مباني حقوق انسان ها براساس عدالت انساني و اجتماعي است.

وي افزود: در تاريخ اسلام و در رويه حقوقي حضرت علي(ع) امام سجاد(ع) و ساير ائمه بزرگوار هيچ گاه عدالت انساني قرباني مصلحت و منفعت نشده است.

هاشمي شاهرودي گفت: به همين خاطر است كه اسلام براي حقوق واقعي انسان ها و آرمان ها و ارزش هاي انساني احترام خاصي قائل است و من فكر مي كنم بايد حوزويان، دانشگاه‌‏ها، حقوقدانان و قضات با نگاهي علمي و محققانه افتخارات ارزنده حقوق واقعي بشر را براساس مباني ناب اسلامي به ساير كشورهاي جهان منتقل كنند.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اين كه متاسفانه تاكنون در مورد مباحث مربوط به حقوق بشر شاهد برخي ديدگاه هاي افراطي و تفريطي بوده ايم، گفت: مباني حقيقي اسلام و سيره ائمه اگر موشكافانه مورد مداقه قرار گيرد، به تحقيق بيشترين جنبه‌‏هاي حفظ حقوق انسان ها در اين مباني به طور عملي و اصيل وجود دارد.

هاشمي شاهرودي با عنوان اين كه آمريكا و كشورهاي غربي نقش اديان را در موضوع حقوق بشر ناديده مي‌‏انگارند، يادآور شد: سرچشمه واقعي حقوق انسان ها به طور كامل در احكام الهي مورد توجه كافي قرار گرفته و وجود دارد.

وي در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي درباره برنامه هسته‌‏اي ايران گفت: از سرگيري تحقيقات علمي در زمينه انرژي هسته‌‏اي صلح آميز و فعاليت هاي مجدد دانشمندان ايراني خواست همه ايرانيان است و مايه تاسف است كه برخي سازمان‌‏هاي بين المللي اين گونه تحت تاثير قدرت ها قرار مي گيرند.

رئيس قوه قضائيه افزود: ادامه اين تحقيقات مي‌‏تواند منجر به رشد علمي و فني دانشمندان ايراني شود.

در اين جلسه لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور در دستور كار قرار گرفت كه بحث درباره آن به جلسه آينده موكول شد.