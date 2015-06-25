۱۲۰۰ زندانی در ضیافت افطاری زنجان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین کریمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان افزود: برای هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیانی که شرایط لازم برای استفاده از مرخصی را نداشتند، به همراه خانوادههایشان ضیافت افطاری ترتیب داده شد.
وی اظهار داشت: رئیس کل دادگستری استان زنجان چند سال متوالی است که این ضیافت افطاری را برای زندانیان برگزار میکند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان گفت: زندان محلی برای اصلاح و تربیت زندانیان و بازگشت آنها به جامعه و خانواده برای درست زندگی کردن است و در این راستا این سازمان برنامههای فرهنگی، دینی و قرآنی را برای تربیت زندانیان در طول سال برگزار میکند.
کریمی تاکید کرد: در زندانها همچنین بسیاری از زندانیان تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد در دانشگاه پیامنور ادامه میدهند.
وی در ادامه افزود: تعداد زندانیان حاضر در زندانهای استان زنجان دو برابر ظرفیت اسمی است.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان، به اهمیت استفاده از مجازات جایگزین در مورد جرایم غیرعمد اشاره کرد و گفت: قضات میتوانند برای افراد، احکام جایگزین صادر کنند و از افزایش زندانی در زندانها با فضای محدود جلوگیری کنند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان، به اهمیت استفاده از مجازات جایگزین در مورد جرایم غیرعمد اشاره کرد و گفت: قضات میتوانند برای افراد، احکام جایگزین صادر کنند و از افزایش زندانی در زندانها با فضای محدود جلوگیری کنند.
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