۱۲۰۰ زندانی در ضیافت افطاری زنجان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علاء‌الدین کریمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان افزود: برای هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیانی که شرایط لازم برای استفاده از مرخصی را نداشتند، به همراه خانواده‌هایشان ضیافت افطاری ترتیب داده شد.

وی اظهار داشت: رئیس کل دادگستری استان زنجان چند سال متوالی است که این ضیافت افطاری را برای زندانیان برگزار می‌کند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان گفت: زندان محلی برای اصلاح و تربیت زندانیان و بازگشت آن‌ها به جامعه و خانواده برای درست زندگی کردن است و در این راستا این سازمان برنامه‌های فرهنگی، دینی و قرآنی را برای تربیت زندانیان در طول سال برگزار می‌کند.

کریمی تاکید کرد: در زندان‌ها همچنین بسیاری از زندانیان تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در دانشگاه پیام‌نور ادامه می‌دهند.

وی در ادامه افزود: تعداد زندانیان حاضر در زندان‌های استان زنجان دو برابر ظرفیت اسمی است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان، به اهمیت استفاده از مجازات جایگزین در مورد جرایم غیر‌عمد اشاره کرد و گفت: قضات می‌توانند برای افراد، احکام جایگزین صادر کنند و از افزایش زندانی در زندان‌ها با فضای محدود جلوگیری کنند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان، به اهمیت استفاده از مجازات جایگزین در مورد جرایم غیر‌عمد اشاره کرد و گفت: قضات می‌توانند برای افراد، احکام جایگزین صادر کنند و از افزایش زندانی در زندان‌ها با فضای محدود جلوگیری کنند.