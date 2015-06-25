کاندیدای مجلس دشمن ستیز و ملی گرا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر، سردار سرتیپ غلامحسین غریب‌پرور در نشست هیئت عاشقان ولایت ناحیه ثارالله (ع) شیراز، با تأکید بر لزوم افزایش معرفت دینی و انقلابی افزود: توانمندی در رفع شبهات دینی خیلی مهم است چون نسل جوان امروز به استدلال در مسائل دینی و انقلابی نیاز دارد و با جوان ۳۰ سال پیش متفاوت است، ماهواره‌ها نمی‌گذارند حرف روحانی بیش از نیم ساعت تأثیر داشته باشد، درحالی‌که سابق بر این‌یک منبر روحانی در محرم تا یک سال یک محله را بیمه می‌کرد به خاطر اینکه توطئه‌های مختلف آن را تهدید نمی‌کرد.

وی با اشاره به لزوم شناخت شهدای شهر تصریح کرد: چرا نسبت به شهدای خودمان حساسیت نداریم، گله‌دارم که چرا در پایگاه‌های مقاومت ما عکس شهدای استان و شهر نیست و اگر هم باشد به محله شناسانده نمی‌شوند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس در بخش دیگری از سخنانش بابیان اینکه آخر امسال دو رویداد فوق‌العاده بزرگ انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را در کشور داریم، گفت: در آمریکا هر دو جناح جمهوری‌خواه و دموکرات، به نتیجه رسیده‌اند که اگر در مجلس آتی به اهدافشان برسند در جمهوری اسلامی، جابه‌جایی قدرت اتفاق می‌افتد و لازم است حواسمان را جمع کنیم.

سردار غیب پرور با اشاره به اینکه ما در این ۳۶ سال انقلاب به‌اندازه ۳۶۰ سال تجربه‌داریم، افزود: در مجلس ششم برخی استانداران و نمایندگان در مجلس علیه نظام تحصن کردند که استاندار وقت فارس هم ازجمله آن‌ها بود ولی در هدفشان موفق نشدند.

فرمانده سپاه فجر فارس با تأکید بر لزوم شناخت کامل و صحیح چهره‌هایی که به عرصه انتخابات وارد می‌شوند، اظهار کرد: خیلی نمایندگان و کسانی که قصد کاندیداتوری دارند، پیش من می‌آیند و به‌طور مشترک به همه آن‌ها می‌گویم که ایراد مشترک شما این است که یک نقطه را نگاه می‌کنید ولی حواستان به سایر مصالح نیست و باید دشمن‌شناس، دشمن‌ستیز و ملی‌گرا باشید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمنان و معاندان خط تفرقه را برای ما ترسیم کرده‌اند بیان کرد: آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رسماً اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی باید دوصدایی شود و وظیفه ما این است که نگذاریم این اتفاق بیفتد، مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا، بار دیگر در حد اعلا گروه هسته‌ای را تأیید کردند و البته گفتند این‌ها معصوم هم نیستند. ما در مسئله هسته‌ای از سر دغدغه و دلسوزی تحلیل می‌کنیم، نه از سر تقابل و مخالفت.

سردار غریب‌پرور با تأکید بر اینکه جامعه ما نیازمند وحدت است،افزود: خیلی‌ها تعمداً می‌خواهند به این وحدت خدشه وارد کنند و در دستگاه‌های مختلف هم حضور دارند، شعار «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» که رهبری برای سال ۹۴ انتخاب کردند نشان‌دهنده این است که آقا از همه ما جلوتر است و دست آمریکایی‌ها را خوانده است.

فرمانده سپاه فجر فارس خالص بودن، سخت‌کوشی و دغدغه داشتن را از شاخص‌های عمل انقلابی عنوان کرد و افزود: مجاهد درراه خدا مخالف دارد گاهی فکر می‌کنم که جایگاه آیت‌الله جنتی از شهید بهشتی بالاتر است به خاطر اینکه باوجوداین هجمه تخریبی عظیم که علیه ایشان شکل‌گرفته و هرروز فحش می‌خورد مثل کوه پای انقلاب ایستاده و از آرمان‌های امام و انقلاب دفاع می‌کند.

سردار غریب‌پرور با تأکید بر اینکه خدا عمر ما را در مقطعی فوق‌العاده مهم و حیاتی قرار داده و باید به‌طورجدی کارکنیم، تصریح کرد: اگر ادعای بسیجی بودن داریم ولی دشمن نداریم باید یک علامت سؤال روی خودمان بگذاریم، چون آدم انقلابی و مجاهد، مخالف دارد.