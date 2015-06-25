به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیخ اسدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از پیاده سازی نظام نوین اموال دولتی در بیش از ۳۴ دستگاه اجرایی طی سال گذشته خبر داد و ابراز داشت: همچنین اوراق بهادار مورد نیاز استان کرمان با گردش مالی بیش از ۴۸۰ میلیارد ریال در سال تامین شد.

این مسئول همچنین از بازدید از ۱۲۸ مورد املاک فاقد سند مالکیت دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: در سال گذشته نظام اطلاعاتی نظام نوین اموال دولتی در کرمان تشکیل شد.

وی به رشد ۷۵ درصدی تعداد اسناد مالکیت اموال غیر منقول از تاریخ انتقال خزانه اسناد به استان اشاره و تصریح کرد: شفاف سازی بیش از ۸۵ درصد املاک موجود در بانک اطلاعاتی اموال غیر منقول استان کرمان از دیگر اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته است.

شیخ اسدی گفت: مجموعه این اقدامات سبب شد که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در ارزیابی کشوری عملکرد ادارات اموال و اوراق بهادار در سال گذشته موفق به کسب رتبه اول شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان یادآور شد: امیدواریم این روند امسال نیز ادامه پیدا کرده و با تلاش بیشتر موفق به دستیابی به اهداف تعیین شده شویم.