۲۹ میلیارد تسهیلات اشتغالزا به مددجویان بهزیستی لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون عمودی زاده ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: بر اساس سند توسعه و سرمایه گذاری استان سهم اشتغال بهزیستی لرستان در سال ۹۳ برای ۱۸۳ نفر پیش بینی شده بود که این سازمان توانست برای هزار و ۸۶ نفر اشتغال ایجاد کند.

وی افزود: سازمان بهزیستی لرستان از طریق پرداخت بیمه سهم کارفرما مشوق هایی را اجرا کرده است که این سهم بیمه کارفرمایی یک نوع ضمانت برای تحقق مشاغل پایدار خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی لرستان میانگین جذب تسهیلات بانکی در سازمان بهزیستی کشور را طی سال گذشته حدود ۲۰ درصد برشمرد و بیان داشت: بهزیستی لرستان توانست با جذب ۵۰ درصدی تسهیلات از بانک های استان نسبت به میانگین کشوری در رتبه بالایی قرار گیرد.

عمودی زاده با اشاره به اینکه میزان اعتبار تسهیلات بانکی بهزیستی لرستان در سال گذشته حدود ۲۹ میلیارد تومان بود اضافه کرد: ۱۷ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان از این رقم مربوط به بانک های دولتی و نیمه دولتی و ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به بانک های خصوصی مربوط می شد.

وی با بیان اینکه بانک تجارت با تحقق ۱۰۰ درصدی این میزان تسهیلات بیشترین همکاری را با سازمان بهزیستی لرستان طی سال گذشته داشته است، افزود: بانک ملت نیز با تحقق ۷۸ درصدی در پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی استان نیز همکاری خوبی را با این سازمان داشته است.

مدیرکل بهزیستی لرستان به میزان تحقق بانک های استان در پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی اشاره کرد و گفت: میزان تحقق بانک کشاورزی ۸۶ درصد، بانک ملی ۵۹ درصد، بانک صادرات ۴۵ درصد، بانک رفاه ۲۹ درصد، بانک توسعه تعاون ۲۸ درصد و بانک سپه صفر درصد در پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی لرستان بوده است.

عمودی زاده با یادآوری اینکه سهم بخش خصوصی در پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی استان ۱۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان بوده است اضافه کرد: این در حالیست که از بخش خصوصی تنها بانک رسالت با پرداخت مبلغ ۶۶ میلیون تومان با این سازمان مشارکت داشته است و مابقی بانک ها به این امر توجهی نداشته اند.

عمودی زاده عنوان کرد: درصد تحقق بانک های شهرستان دوره چگنی ۶۵ درصد، خرم آباد ۶۴ درصد، بروجرد، رومشکان و کوهدشت ۵۴ درصد، نورآباد ۵۰ درصد، الیگودرز ۴۸ درصد، الشتر ۴۶ درصد، دورود ۳۷ درصد، ازنا ۳۶ درصد و پلدختر ۳۴ درصد بوده است.

وی میزان اعتبار مورد نیاز برای اشتغال هزار و ۴۰۰ مددجوی بهزیستی استان را ۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برشمرد و اظهار داشت: اگر بانک های خصوصی استان برای پرداخت تسهیلات به مددجویان پای کار بیایند زمینه اشتغال بیش از هزار و ۴۰۰ نفر فراهم می شود.