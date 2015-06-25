برگزاری نمایشگاه کتب و نرم افزار قرآنی در کرمانشاه/حضور ۵۵ ناشر

طیب صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نمایشگاه کتب و نرم افزار قرآنی از شنبه ششم تا شانزدهم تیرماه امسال خبرداد.

وی افزود: این نمایشگاه در محل مجتمع فرهنگی و هنری انتظار و با۶۰ غرفه کتب و نرم افزارهای قرآنی برپا خواهد شد.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه زمان افتتاح نمایشگاه را ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ششم تیرماه اعلام کرد و گفت: علاقه مندان می توانند در طی روزهای برگزاری صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۳ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی محصولات قرآنی عرضه شده

وی از تخفیف ۱۰ الی ۵۰ درصدی محصولات عرضه شده در نمایشگاه مذکور خبرداد.

صفری افزود: در این نمایشگاه محصولاتی از ۴۰ ناشر از سراسر کشور و ۱۵ ناشر استانی عرضه می شود.

برگزاری نشست های تخصصی تفسیرقرآن با حضور قاری بین المللی

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، از برگزاری برنامه های جنبی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه خبرداد و تصریح کرد: برگزاری نشست های تخصصی تفسیر قرآن کریم با حضورجواد فروغی، مبلغ و قاری برجسته بین المللی به مدت یک هفته از ۹ تیر ماه و راس ساعت ۱۹ و ۳۰ تا ۲۱ شب در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی و هنری انتظار از جمله این برنامه ها خواهد بود.

وی ، برگزاری آیین های سنتی رمضان، چاوشی خوانی، معراج خوانی و... با حضور هنرمندانی از ۱۲ منطقه فرهنگی کشور را از دیگر برنامه های جنبی برپایی این نمایشگاه برشمرد.

صفری از برگزاری محفل شعر آیینی همزمان با میلاد امام حسن(ع) و هم‌چنین برگزاری ۲۴ محفل قرآنی در سطح شهرستان های استان طی ماه مبارک خبرداد.