بندر تجاری لنگه به جمع بنادر دارای استاندارد بین المللی IMS پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اسماعیل مکی زاده ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس ممیزی بعمل آمده در بندر تجاری لنگه و رفع نواقص موجود، پس از یکسال تلاش بی وقفه و زحمات و همکاری بی شائبه تمامی کارکنان مبنی بر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه IMS از طرف تیم ممیزی KQR، این بندر واجد شرایط دارا بودن گواهینامه های بازنگری سیستم مدیریت کیفیتISO۹۰۰۱:۲۰۰۸ ، مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ شناخته شده است.

وی افزود: این اقدام مهم با عقد قررارداد مشاوره ای، ممیزی داخلی و رفع نواقص موجود صورت گرفت و گواهینامه ها پس از ارسال به هیات تصمیم گیرنده ثبت و صدور گواهینامه شرکت کیفیت و انطباق کیهان(KQR) و تایید نهایی، به نام بندر لنگه صادر شده است.

مکی زاده تصریح کرد: این بندر از این تاریخ به بعد می تواند از نشان ها و لوگوهای استاندارد بین المللی IMS، در سربرگ ها، مکاتبات و سایر محل های مجاز مطابق با قواعد ارائه شده استفاده کند.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه پیش بینی کرد دستیابی به قابلیت دریافت این گواهینامه موجبات بهبود روند امور اجرایی و برنامه ریزی بیش از پیش را در این بندر فراهم سازد.

وی ضمن اشاره به اهمیت ایزو مدیریت یکپارچه خاطرنشان کرد: آی اِم اس استانداردی است متشکل از سه ایزو ۹۰۰۱ ، ۱۸۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ که جمع شدن آنها در یک مجموعه منسجم موجب هزینه های کمتر، جلسات ممیزی کمتر، متمرکز تر شدن سازمان مربوطه، یکنواخت شدن روند پیاده سازی و بسیاری از فواید دیگر می شود.

مکی زاده در پایان اضافه کرد: گواهینامه IMS نتیجه موفقیت سازمانها در منطبق کردن نظام های مدیریتی با موارد مورد نیاز استاندارد های اصلی طبق قوانین شرکتهای معتبر گواهی دهنده است.