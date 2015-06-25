خبرگزاری مهر به انصاف در کار پایبند بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا همتی ظهر پنج شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر با اشاره به رسالت رسانه های جمعی در کشور اظهار داشت: جایگاه رسانه را بسیار رفیع و برجسته می دانم.

وی افزود: نقش رسانه ها در آگاه سازی و اطلاع رسانی بسیار موثر است و هر حرکت عظیم و موفق ابتدا از سوی رسانه ها فرهنگ سازی شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ادامه داد: این فرهنگسازی به ویژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری بسیار حائز اهمیت است، بطوری که ۹۰ درصد آن بینش، فرهنگ و باور مردم است و تنها ۱۰ درصد آن تخصص و کار در این حوزه است.

همتی با اعلام اینکه این بار فرهنگی و اطلاع رسانی در حوزه منابع طبیعی برعهده رسانه هاست، افزود: زمانیکه مردم آگاه شوند کمک می کنند و تنها دریچه این دانستن و شناخت رسانه است.

وی به ارتباط موثر با رسانه ها به عنوان یکی از راه های موثر اشاره و عنوان کرد: فعالیت خبرگزاری مهر را مثبت ارزیابی می کنم چراکه در راستای توسعه و مشارکت گام برمی دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان یادآور شد: سلامت، صحت، انصاف در کار و توجه به جنبه های اجتماعی آن از جمله حساسیت های کار خبرنگاری است.

همتی خبرگزاری مهر را پایبند به این معیارها دانست و ادامه داد: خبرنگاران باید هم از لحاظ مادی و هم معنوی تقویت و کمک شوند.