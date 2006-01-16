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۲۶ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۵۲

احمدي نژاد در گفت و گوي تلفني با حامد كرزاي:

ايران همواره خواهان استقلال، رفاه و آزادي مردم افغانستان بوده و خواهد بود

ايران همواره خواهان استقلال، رفاه و آزادي مردم افغانستان بوده و خواهد بود

رئيس جمهور اسلامي ايران با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران هميشه خواهان استقلال، رفاه و آزادي مردم افغانستان بوده و خواهد بود، گفت: ايران و افغانستان دو كشور همسايه با اشتراكات تاريخي فرهنگي فراوان هستند و توطئه هاي اجانب نمي تواند خللي در روابط دو كشور ايجاد كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر احمدي نژاد  در تماس تلفني حامد كرزاي با وي ، با بيان اينكه كشورهاي منطقه با همكاري يكديگر مي توانند امنيت منطقه را تامين كنند و نيازي به كشورهاي بيگانه ندارند، تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران شرايط سخت دولت و ملت افغانستان را درك مي كند و اميد داريم در آينده شرايط به سود مردم مظلوم افغانستان رقم بخورد.

رئيس جمهور افغانستان نيز در اين مكالمه با اشاره به شرايط سخت و تنگناهايي كه افغانستان با آن روبرو است، گفت: مشغله فراوان در آستانه اجلاس كمك به بازسازي افغانستان در لندن موجب شده است نتوانم در اجلاس روساي جمهوري ايران، تاجيكستان و افغانستان شركت كنم و اميدوارم بتوانم در نخستين فرصت به تهران سفر كنم.

حامد كرزاي خطاب به دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: از اينكه نمي توانم در جمع شما و رئيس جمهور تاجيكستان باشم، متاسفم و عذرخواهي مي كنم.

کد مطلب 278722

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