ايران همواره خواهان استقلال، رفاه و آزادي مردم افغانستان بوده و خواهد بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر احمدي نژاد در تماس تلفني حامد كرزاي با وي ، با بيان اينكه كشورهاي منطقه با همكاري يكديگر مي توانند امنيت منطقه را تامين كنند و نيازي به كشورهاي بيگانه ندارند، تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران شرايط سخت دولت و ملت افغانستان را درك مي كند و اميد داريم در آينده شرايط به سود مردم مظلوم افغانستان رقم بخورد.

رئيس جمهور افغانستان نيز در اين مكالمه با اشاره به شرايط سخت و تنگناهايي كه افغانستان با آن روبرو است، گفت: مشغله فراوان در آستانه اجلاس كمك به بازسازي افغانستان در لندن موجب شده است نتوانم در اجلاس روساي جمهوري ايران، تاجيكستان و افغانستان شركت كنم و اميدوارم بتوانم در نخستين فرصت به تهران سفر كنم.

حامد كرزاي خطاب به دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: از اينكه نمي توانم در جمع شما و رئيس جمهور تاجيكستان باشم، متاسفم و عذرخواهي مي كنم.