ظرفیت روستاها مانند چاه نفت در رونق اقتصاد تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر پنجشنبه در جلسه تدوین سند ۲۰ روستای استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: یکی از دغدغه های جدی ما توسعه روستایی است که باید کمک کنیم در همه ابعادش اجرایی شود و در این راه باید موانع را از سر راه برداریم.

استاندار بیان کرد: روستا امروز یک ضرورت است و همه چیز تلقی می شود و اگر مسائل روستا بدقت بررسی شود درمی یابیم که از نظر امنیتی نیز یک تهدید بالقوه امنیتی تلقی می شود که نمی توان از آن غفلت کرد.

روزبه تصریح کرد: دغدغه امنیتی ما در حوزه روستایی بیشتر از شهری است و به همین دلیل توجه به روستا و داشتن برنامه و طرح برای آن ضروری است و در بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و آموزشی باید برنامه ریزی کنیم.

نقش روستاها از احزاب بیشتر است

استاندار گفت: حتی در انتخابات با قاطعیت می توان گفت روستاها تعیین کننده و در تعیین مراکز قدرت نقش آفرین هستند و شکل گیری دولت ها با روستائیان محقق می شود و اگر درست بررسی کنیم در میابیم که احزاب هنوز به میزان ۲۰ درصد کارکرد روستاها را ندارند.

وی اضافه کرد: روستاها یک مجموعه کامل و جامع هستند که در اقتصاد مقاومتی نقش دارند و با تغییر دیدگاه میتوانیم در مسیر اقتصادمقاومتی و دوری از وابستگی نفتی از ظرفیت های موجود بخوبی استفاده کنیم.

ظرفیت های روستایی استان مانند چاه نفت است

روزبه اظهارداشت: همه ظرفیت های بالقوه استان بویژه در روستاها باید مانند چاه نفت تلقی شود و زیتون، معدن، محصولات زراعی و باغی، صنایع دستی و جاذبه های گردشگری به عنوان یک فرصت برای رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی در روستاها قرار دارد و برای نمونه امروز دیگر هتل های لوکس پنج ستاره که در همه کشورها وجود دارد شاید به دلیل یکنواختی برای خیلی ها دیگر جذابیت گذشته را نداشته باشد اما یک خانه روستایی بتواند گردشگر را مجذوب خود کند.

استاندار تصریح کرد: در حوزه گردشگری همه دنبال چیزهای جدید و نو هستند و اگر بتوانیم در منطقه الموت و کنار دریاچه اوان خانه های روستایی را با تجهیزات بومی و محلی مانند کرسی تزئیین و از گردشگر با غذاهای سنتی و آداب و زسوم بومی پذیرایی کنیم مطمئن باشید گردشگر زیادی را جلب خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: اصلا مایل نیستیم در کنار جاذبه های طبیعی هتلهای لوکس ساخته شود بلکه باید در طرح های ما هویت بومی بدقت حفظ شود.

این مسئول یادآورشد: اگر قرار باشد توسعه گردشگری محقق شود باید طرفیت های محلی مورد توجه جدی قرار گیرد و با بهره گیری از تجارب جهانی و پیوند زدن آن با آموزه های دینی به نتایج بهتری برسیم.

روزبه اظهارداشت: متون دینی در حوزه های توسعه روستایی باید مورد توجه قرار گیرد زیرا حلقه مفقوده در حوزه توسعه شهری وروستایی دوری از آموزه های دینی است.

شخصیت های روستایی هویت فرهنگی محلات

روزبه گفت: شخصیت های برجسته روستایی در استان قزوین مانند گرمارودی، دکتر شعبانی، آیت الله زرآبادی و دهها چهره دیگر هویت فرهنگی منطقه محسوب می شوند و مدنیت در حوزه دینی با معنویت و شخصیت ها گره خورده که بدون برجسته کردن آنها نمی توانیم به توسعه دست یابیم.

وی اضافه کرد: در اجرای طرح توسعه روستاها حتما به برنامه های مطالعه شده در قبل از انقلاب و سند توسعه امروز استان هم نیازمندیم و باید نگاهی کارشناسی داشته باشید و مسائل فرهنگی و اجتماعی و تاریخی روستاها را بدقت ارزیابی کنید تا اجرای طرح ها بهتر باشد.

استاندار یادآورشد: حفظ آداب و رسوم محلی در هر منطقه به عنوان هویت فرهنگی مناطق ضروری است و این که امروز روستاها هم برای گرفتن مجالس عروسی خود حتما باید تالار داشته باشند و یا به شهر بیایند زیبنده نیست و باید این جشنها با همان فضای محلی صیانت شود.

نقش پروژه های ملی در روستاها بررسی شود

وی اضافه کرد: چند پروژه بزرگ ملی در استان مانند جاده قزوین، الموت و تنکابن، راه آهن قزوین به رشت، آبیک به چرمشهر، قزوین به رازمیان و رحیم آباد در دست اجراست که در اقتصاد روستاهای استان تاثیرگذار است که همه این مسائل باید دیده شود تا بتوانیم از همه ظرفیت ها و فرصتها برای اجرای مطلوب طرح ها و توسعه روستاها استفاده کنیم.