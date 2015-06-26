داوران فوتسال مشکلات خود را مطرح کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون اصفهانیان درباره کلاس توجیهی داوران فوتسال گفت: این کلاس همه ساله پیش از شروع فصل رقابتی جدید برگزار می شود تا ضمن بررسی مجدد قوانین داوری، نسبت به رفع اشتباهاتی که در قضاوت های فصل گذشته وجود داشته اقدام کنیم.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه های ما در این دوره انجام تست آمادگی جسمانی و تست دانش داوری است که از داوران بعمل خواهد آمد تا سطح آمادگی آنها را بسنجیم تا داوران با آمادگی بالا در مسابقات فصل جدید حاضر شوند.

عضو هیات رییسه فدراسیون در ادامه افزود: در مراسم افتتاحیه این دوره که با حضور دبیرکل فدراسیون برگزار شد داوران شرکت کننده در این دوره ضمن بیان مشکلات خود از دکتر اسدی تقاضای رسیدگی به این امور را داشتند. مشکلات داوران صرفا مالی نیست بلکه توجه هرچه بیشتر به داوران و حفظ جایگاه آنها مورد تاکید داوران قرار داشت.

وی ادامه داد: البته دکتر اسدی در صحبت های خود تاکید زیادی در رسیدن به تعامل متقابل از مشکلات یکدیگر داشت و با بیان محدودیت های فدراسیون، قول برگزاری نشستی با حضور رییس کمیته فوتسال، بنده و 3 نماینده از داوران فوتسال را داد که جا دارد از حضور وی در جمع داوران و مساعدت های ویژه وی تشکر کنم.