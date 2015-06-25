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۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در کرمانشاه برگزار می شود

مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه طی اطلاعیه ای از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در کرمانشاه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه طی اطلاعیه ای از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در کرمانشاه خبرداد.

در این اطلاعیه آمده است: مراسم سی و دومین سالروز بزرگداشت شهدای فاجعه هفتم تیر۱۳۶۰ از ساعت هشت و ۳۰ د دقیقه روز یکشنبه هفتم تیر ماه در حسینیه ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار می شود.

این اطلاعیه می افزاید: از عموم مردم شهید پرور کرمانشاه دعوت می شود  تا با حضور انقلابی و پرشور خود در مراسم، ضمن زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب انقلاب، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شهادت شهدای والامقام حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر۱۳۶۰ نقش مهمی در افشای چهره زشت نفاق داشته و روند تثبیت نظام اسلامی و بارور شدن نهال انقلاب اسلامی را سرعت بخشیده است.

کد مطلب 2787233

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