به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی قم، محمدرضا طلایی اظهار داشت: ما باید توسط بخش خصوصی در کنار هر روستا یک صنایع تبدیلی بر اساس شرایط روستا ایجاد کنیم، تا از این طریق بسیاری از مشکلات روستائیان از جمله اشتغال و ایجاد درآمد حل شود و با احداث این ظرفیتها درآمد در روستاها افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید از ظرفیتهای خانوادگی در بخش دامداری استفاده کرد، بیان داشت: شاید در استان قم درآمد کشاورزان چندان قابلیت بالا رفتن را نداشته باشد، اما میتوان هزینههای آنان را تا حدودی کاهش داد، در همین راستا قانون طرح هادی که توسط بنیاد مسکن اجرا میشود باید در روستاها، دامداری را هم در کنار دیگر سرانهها ببیند، وقتی که این اتفاق بیفتد دیگر نیازی به یک نگهبان یا کارگر دائم نیست، دامدار میتواند از ظرفیتهای خانوادگی جهت نگهداری دام استفاده کند.
وی با تأکید بر اینکه روستای بدون دام روستا نیست، افزود: این بهانه که برای ساکنین آنجا ایجاد مزاحمت میشود را به هیچ عنوان قبول ندارم، معتقدم که روستا باید روستا بماند و اگر کسی میخواهد در روستا زندگی کند یا برای آب و هوای آنجا به روستا رفته است، باید این شرایط روستا را هم قبول کند.
احداث گلخانه باید توسط بخش خصوصی باشد
طلایی در ادامه سخنان خود گفت: امروز به این نتیجه رسیدهایم با احداث گلخانه توسط دولت به هدف اصلی نمیرسیم و باید بخش خصوصی به احداث این گونه اماکن اقدام کنند و دولت نسبت به حمایت در خصوص تسهیلات و امکانات زیربنایی اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط سخت است که میتوان مدیریت افراد را ارزیابی کرد، افزود: به رغم اینکه فکر میکنیم تسهیلات بانکی نجات دهنده ما است، این طور نیست و شاید کارها را کمی تسریع کند اما به آن دوام نمیدهد، چون سودهای بانکی بالاست.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۱۶ درصد اعتبارات استانی را برای بخش کشاورزی جذب کردیم، اضافه کرد: به هر صورت استان قم مانند استانهای فارس و مازندران یک استان کشاورزی محور نیست، درست است که بخش کشاورزی برای همه مسئولان قم از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی در اولویت قرار ندارد، با توجه به این موضوع اعتبارات خوبی را برای این بخش توانستیم جذب کنیم.
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