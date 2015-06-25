برگزاری ۷ هزار ختم قرآن در زندان های آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل زندان های آذربایجان شرقی، حجت الاسلام علی مددی پنجشنبه در محفل انس با قرآن در زندان هشترود گفت: با آغاز ماه پربرکت رمضان همه روزه در زندان های استان قرائت قرآن بصورت همخوانی توسط مددجویان انجام می شود و طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا آخر این ماه مبارک بیش از هفت هزار ختم قرآن در زندان های استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۸۰۰ حافظ قرآن یک تا ۱۵ جزء در زندان مرکزی تبریز پرورش یافته اند، اظهار داشت : در زندان های استان هر گونه تشویق، تخفیف مجازات، ملاقات و مرخصی منوط به حفظ قرآن و احادیث خواهد بود تا شاید از این طریق گامی برای آشنایی زندانیان با معارف و آموزه های قرآنی و بازگشت آنها به زندگی سالم و به دور از جرم برداشته شود.

رئیس اداره امور فرهنگی و تربیتی اداره کل زندان های آذربایجان شرقی تصریح کرد: در بطن ماه رمضان به غیر از اخلاق چیزی نخواهیم یافت و این ماه بهترین فرصت است تا به گذشته خود نگاهی انداخته و سعی کنیم با جبران آنها بیشتر در خدمت خانواده و جامعه باشیم و در واقع این ماه عزیز بهترین فرصت برای تزکیه نفس در بین مددجویان است که باید از این فرصت بهترین استفاده معنوی صورت گیرد.

امام جمعه هشترود نیز در این محفل با بیان اینکه دنیا زندان مومن است و زندانیان باید از فرصت مقیم بودن در زندان برای تعمیق اعتقادات و باورهای دینی استفاده کنند، گفت: حضور در زندان به هر دلیلی، فرصتی مناسب برای زندانیان است تا به خودساختگی رسیده و به لحاظ معنوی خود را تقویت کنند.

حجت الاسلام علی رحیمی اعلام کرد: زندانیان و مددجویان در این دوره می توانند با آموختن حرفه ای آینده خود و خانواده را تضمین کنند و با توجه به اینکه قرآن کتابی راه گشاست، همه باید به آن چنگ زده و راه درست را از آن بجوئیم چرا که تدبر در آیات قرآن درسی مناسب برای زندگی است و باعث می شود قلوب انسان با انوار الهی منور شود.

گفتنی است در این مراسم تعدادی از مددجویان زندان هشترود به قرائت قرآن و اجرای تواشیح پرداختند و سفره افطاری نیز از سوی تعدادی از خیران شهرستان پهن شد.