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۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۲

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت می گیرد:

برپایی نمایشگاه های کاریکاتور و عکس اعتیاد در تبریز

برپایی نمایشگاه های کاریکاتور و عکس اعتیاد در تبریز

تبریز- همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر، نمایشگاه های کاریکاتور و عکس اعتیاد در تبریز برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، نمایشگاه کاریکاتور و عکس اعتیاد به طور جداگانه از دوم تا هفتم تیرماه در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برگزار می شوند.

در نمایشگاه عکس اعتیاد، عکاسان سراسر کشور با نگاهی ویژه به موضوع اعتیاد و آسیب های اجتماعی به نمایش آثار خود پرداخته اند که در این میان ۴۰ عکس از عکاسان استانی و ۵۰ عکس نیز از عکاسان سراسر کشور به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه با استفاده از هنر عکاسی به ارائه راهکارهای فرهنگی پیشگیری از اعتیاد پرداخته شده است.

همچنین در نمایشگاه کاریکاتور نیز آثار کاریکاتور با موضوع شناسایی تهدیدات مواد مخدر و کارشناسی وضع موجود اعتیاد در جامعه به معرض نمایش گذاشته شده است.

کد مطلب 2787264

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