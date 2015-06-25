برپایی نمایشگاه های کاریکاتور و عکس اعتیاد در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، نمایشگاه کاریکاتور و عکس اعتیاد به طور جداگانه از دوم تا هفتم تیرماه در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برگزار می شوند.

در نمایشگاه عکس اعتیاد، عکاسان سراسر کشور با نگاهی ویژه به موضوع اعتیاد و آسیب های اجتماعی به نمایش آثار خود پرداخته اند که در این میان ۴۰ عکس از عکاسان استانی و ۵۰ عکس نیز از عکاسان سراسر کشور به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه با استفاده از هنر عکاسی به ارائه راهکارهای فرهنگی پیشگیری از اعتیاد پرداخته شده است.

همچنین در نمایشگاه کاریکاتور نیز آثار کاریکاتور با موضوع شناسایی تهدیدات مواد مخدر و کارشناسی وضع موجود اعتیاد در جامعه به معرض نمایش گذاشته شده است.