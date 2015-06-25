به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان لرستان ظهر پنجشنبه با دستور کار اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی استان و با ریاست استاندار لرستان برگزار شد.

بنابراین گزارش، در این کارگروه مدیرکل کمیته امداد لرستان به بیان گزارشی از عملکرد این سازمان در جذب اعتبارات مورد نیاز برای اشتغال مددجویان طی سال گذشته پرداخت و به میزان مشارکت بانک های لرستان در پرداخت تسهیلات به این سازمان اشاره کرد.

بنابر گزارش این مسئول درصد تحقق تعهدات بانک های شهرستان بروجرد، رومشکان و ازنا به ترتیب با ۳۳ درصد، ۴۹ درصد و ۶۹ درصد از سایر شهرستان های استان برای پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد در سال ۹۳ کمتر بود و بانک های سپه و رفاه کارگران کمترین مشارکت را در این زمینه انجام داده اند.

استاندار لرستان در واکنش نسبت به آمار گزارش شده از فرمانداران بروجرد و رومشکان خواست دلایل کم کاری خود را برای اخذ تسهیلات از بانک های شهرستان حوزه استحفاظی خود بیان کنند.

اظهار بی اطلاعی نماینده فرماندار بروجرد از روند پرداخت تسهیلات به مددجویان

به دلیل عدم حضور فرماندار بروجرد در این جلسه نماینده وی به پاسخگویی در این رابطه پرداخت و گفت: در این مورد احتمالا کوتاهی از جانب مدیر کمیته امداد این شهرستان صورت گرفته است و فرمانداری بروجرد در این رابطه طی سال گذشته جلساتی برگزار کرده است.

وی افزود: مشکلات مرتبط با بحث عدم مشارکت بانک ها در پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد بروجرد به فرمانداری این شهرستان اعلام نشده و من امروز برای اولین بار است که درصد افت این شهرستان در جذب تسهیلات را مشاهده می کنم.

استاندار لرستان در پاسخ به این ادعاها گفت: این اظهار بی اطلاعی نشان می دهد که فرمانداری بروجرد اصلا در جریان این کار نبوده و هیچ جلسه ای برای رسیدگی به این موضوع برگزار نکرده است که این مسئله خیلی ناخوشایند است.

بازوند با بیان اینکه از فرمانداری بروجرد انتظار بیشتری می رود که مشکلات این حوزه را بیشتر رصد کرده و برای رفع آن ها اقدام کند و افزود: کار شما هیچگونه توجیهی ندارد چرا که باید مشکلات استانی که بالاترین نرخ بیکاری کشور را دارد به صورت مرتب رصد شود.

تازه تاسیس بودن شهرستان و ضامن بانکی بهانه دیگر برای عدم پرداخت تسهیلات

فرماندار شهرستان رومشکان نیز در رابطه با کم کاری این شهرستان در جذب تسهیلات مورد نیاز برای اشتغال مددجویان کمیته امداد گفت: با توجه به تازه تاسیس بودن این شهرستان یکسری از بانک ها در آن مستقر نیستند و برای دعوت آن ها از کوهدشت به رومشکان مشکلاتی وجود دارد.

محمد محمدی نژاد با بیان اینکه در شهرستان رومشکان بیش از هزار کارمند وجود دارد، افزود: تمامی این افراد ضامن بانکی هستند لذا مددجویان ما برای ارائه ضامن با مشکل مواجه هستند و بانک ها نیز برای پرداخت این تسهیلات دو نفر ضامن کارمند را تقاضا می کنند.

وی یادآور شد: در شهرستان رومشکان تنها سه شعبه بانکی وجود دارد که توان پرداخت همه تسهیلات را به مددجویان شهرستان ندارند.

استاندار لرستان از فرمانداران سه شهرستان بروجرد، رومشکان و ازنا خواست برای جبران کم کاری سال گذشته خود در گرفتن تسهیلات از بانک ها برای کمک به مددجویان کمیته امداد طی سال جاری تمام تلاش خود را انجام داده و تا پایان سال در رتبه های بالای استان در این زمینه قرار گیرند.

بانکهای خصوصی از حضور در جلسه سرباز زدند

در این جلسه مدیران بانک های پاسارگاد، سرمایه، مهر از سوی استاندار برای پاسخگویی به عدم همکاری برای پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد فرا خوانده شدند که هیچکدام از آن ها در این جلسه حضور نداشتند و بنا به گفته حاضرین جلسه مدیر بانک پاسارگاد از حضور در این جلسه امتناع کرده بود.

بازوند در واکنش به عدم حضور و همکاری بانک های خصوصی گفت: بانک های خصوصی که پول ارث پدرشان را در اختیار ندارند بلکه پول این بانک ها متعلق به این استان بوده و سپرده مردم این استان است.

وی افزود: قرار است سپرده مردم استان در راستای اشتغال آن ها به کار گرفته شود و قرار نیست که بانک ها بخواهند در جاهایی غیر از استان با این پول ها معامله بازرگانی انجام دهند.

واکنش استاندار لرستان نسبت به عملکرد بانکهای خصوصی

بازوند از عملکرد بانک های خصوصی استان در سال ۹۳ گلایه کرد و اظهار داشت: باید از بانک های خصوصی کم کار در سال گذشته تعهد گرفته شود در سال جاری عملکرد خود را اصلاح کنند در غیر این صورت شورای تامین نسبت به پلمب و بستن این بانک ها در اسرع وقت اقدام می کند.

استاندار لرستان با بیان اینکه مگر مدیر بانک پاسارگاد می تواند بگوید که من در این جلسه حضور پیدا نمی کنم و افزود: دلیل ندارد سپرده مردم این استان را جمع کرده و در جای دیگر خرج کند و این یک ظلم بزرگ در حق استان است.

بازوند با تاکید بر اینکه مدیر بانک پاسارگاد باید نسبت به تعطیلی این بانک در استان اقدام کند و افزود: با تعطیلی این شعبه در استان سپرده هایی که این فرد در تهران برای تجارت به کار می گیرد در راستای اشتغال استان به کار گرفته خواهد شد لذا حتما در نامه ای به مدیرعامل بانک مرکزی خواستار برکناری این مدیر خواهیم شد.

وی در جریان این جلسه خواست با مدیران بانک های غایب در جلسه تماس گرفته و از آن ها خواسته شود خود را به جلسه برسانند تا پاسخگوی اقدامات خود باشند.

استاندار لرستان تاکید کرد: فرمانداران شهرستان های استان لازم است هر ماه جلساتی با کمیته امداد شهرستان خود برگزار کرده و مشکلات حوزه خود را به مرکز استان منعکس کنند.

بازوند با بیان اینکه مشکل اشتغال حادترین مشکل لرستان است اضافه کرد: لازمه حل مشکلات استان در حوزه اشتغال ایجاد روحیه همدلی و همکاری مثبت بین دستگاه های استان است.

در ادامه مدیران بانک های اقتصاد نوین و ایران زمین استان ادعا کردند که به دلیل واقع بودن سرپرستی شعب این بانک ها در دیگر استان های کشور در جریان مسائل مطرح شده در این جلسه نبوده و پی گیری های لازم از طریق سرپرستی های خود انجام خواهند داد.

مدجویانی که بین بانکها و مدیران کم کار گرفتار شده اند

در ادامه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان لرستان مدیرکل بهزیستی لرستان نیز به ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در سال گذشته برای ایجاد اشتغال مددجویان اشاره کرد و گفت: درصد تحقق بانک های شهرستان پلدختر، ازنا و دورود در ارائه تسهیلات به مددجویان بهزیستی نسبت به سایر شهرستان ها کمتر بوده است.

فرماندار پلدختر در پاسخ به علت کم کار بودن این مرکز در جذب تسهیلات مرتبط با این بخش گفت: علت پایین بودن میزان جذب تسهیلات در این شهرستان نبودن مسئول توانمند در بهزیستی شهرستان پلدختر است.

قدرت الله ترابی نژاد با اشاره به اینکه سرپرست بهزیستی شهرستان پلدختر به خوبی از عهده اداره این اداره بر نمی آید اضافه کرد: ما این موضوع را بارها به مدیرکل بهزیستی لرستان تذکر داده ایم.

انتقاد فرماندار دورود از مدیر کل بهزیستی لرستان

فرماندار دورود نیز در رابطه با کم کاری این فرمانداری در جذب تسهیلات مورد نظر برای مددجویان بهزیستی این شهرستان گفت: بیش از یک سال از حضور من در فرمانداری شهرستان دورود می گذرد ولی طی این مدت مدیرکل بهزیستی لرستان حتی یک بار هم با من تماس نداشته و به فرمانداری این شهرستان مراجعه نکرده است.

ماشاالله نعمتی با بیان اینکه جلسات مرتبط با فراهم کردن زمینه اشتغال مددجویان بهزیستی دورود در فرمانداری این شهرستان به صورت مرتب برگزار شده است بیان داشت: وقتی مدیرکل بهزیستی لرستان و رئیس بهزیستی دورود از فرماندار تقاضایی ندارند چطور این فرماندار می تواند در این زمینه پاسخگو باشد.

وی افزود: عدم ارتباط این مسئولان با فرماندار نشان دهنده عدم وجود مشکلات در حوزه آن ها است.

استاندار لرستان: درصد قابل توجهی از تقصیرات بر گردن مدیر کل بهزیستی است

استاندار لرستان درصد قابل توجهی از تقصیرات مرتبط با کم کاری شهرستان ها در جذب تسهیلات مورد نظر برای اشتغال مددجویان را متوجه مدیرکل بهزیستی لرستان دانست و گفت: عدم هماهنگی همایون عمودی زاده با فرمانداران شهرستان های مختلف باعث بروز مشکلاتی در این بخش شده است.

بازوند از مدیرکل بهزیستی لرستان خواست هماهنگی لازم با فرمانداری شهرستان ها را برای اخذ تسهیلات داشته باشد.

وی افزود: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی قشر ضعیفی هستند که همه بانک ها باید برای پرداخت تسهیلات به آن ها اقدام کنند و بانک هایی که در سال گذشته هیچ تسهیلاتی برای اشتغال این مددجویان پرداخت نکرده اند باید در سال جاری هم میزان تسهیلات سال گذشته و هم تسهیلات امسال را به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت کنند.

رئیس شعب بانک پاسارگاد لرستان: من هیچ گونه اختیاری برای حضور در جلسات ندارم

در دقایق پایانی جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان رئیس شعبه بانک پاسارگاد لرستان خود را به این جلسه رساند تا برای دفاع از خود مطالبی را بیان کند.

بهاروند با بیان اینکه ما تابع مدیریت مرکز هستیم و هر چه آن ها ابلاغ کنند انجام می دهیم اظهار داشت: شعبه بانک پاسارگاد استان لرستان زیر نظر منطقه اهواز است لذا من اختیاری ندارم که در جلسات حضور یافته و تصمیماتی را اتخاذ کنم.

وی با اشاره به اینکه من هیچگاه نگفته ام در جلسه ای حضور نمی یابم، افزود: بیشترین دغدغه بانک ها مطالبات است اگر این میزان مطالبات برگشت داده شود ما نیز به سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه ها برای پرداخت تسهیلات کمک خواهیم کرد.

رئیس شعبه بانک پاسارگاد لرستان گفت: برابر چارچوبی که از ما خواسته می شود تسهیلات پرداخت می کنیم و بدون هماهنگی با منطقه ای که زیر نظر آن ها هستیم نمی توانیم هیچ تسهیلاتی پرداخت کنیم.

استاندار لرستان: بانکی که به درد استان نمی خورد باید تعطیل شود

بهاروند اضافه کرد: بانک سرپرستی پاسارگاد هیچگونه ابلاغیه ای مبنی بر پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی لرستان به ما اعلام نکرده است.

استاندار لرستان گفت: نمی شود که مردم لرستان در این بانک سپرده گذاشته و سرپرستی شما در اهواز برای آن تصمیم بگیرد پس بنابراین ایرادی ندارد شعبه ای که برای استان کار نمی کند و به درد این استان نمی خورد تعطیل شود.