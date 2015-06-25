مدیران فرهنگی مازندران از بدنه اداره ارشاد انتخاب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن با بیان اینکه، همه مدیران را ارشادی انتخاب می کنیم اظهار داشت: مدیر ارشاد جدید تنکابن نیز از بدنه ارشاد است که تعیین شد.

وی با عنوان اینکه مشکلات ارشاد نظیر راه رفتن روی لبغه تیغ است گفت: برای حل مسائل فرهنگ و هنر باید تلاش ویژه کرد و همه اختیارات در غرب مازندران را به مدیران تفویض می کنیم.

وی با بیان اینکه عصبی می شوم وقتی یک نفر از رامسر و تنکابن برای یک مهر به ساری می آید، گفت: از اینرو همه اختیاراتم را به مدیر جدید ارشاد تنکابن تفویض می کنم.

حجت الاسلام صفر قاسمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن نیز با بیان اینکه تنکابن زادگاه بزرگان ادب و هنر، سرداران و شهدای انقلاب است گفت: اهل حرف زدن نیستم زیرا سربازم و به وظیفه سربازی ام عمل می کنم.

وی با اشاره به اینکه مجتمع فرهنگی در شان هنرمندان نیست گفت: امیدواریم در دولت تدبیر و امید شاهد اعتلای فرهنگ و هنر در منطقه باشیم.

نماینده مردم تنکابن و رامسر و عباس آباد در مجلس نیز با تاکید بر اینکه، سخت گیری ها برای اجرای برنامه های فرهنگی پایان یابد گفت: مدیران استانی به شعور مردم غرب استات احترام بگذارید و وظایف را تنفیض کنید.

شمس الله شریعت نژاد گفت: بیشترین گله هنرمندان این است که نمی توانید برای خود تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه باید بجای زور، فضا را مدیریت کنیم و با فرهنگسازی پیش برویم، گفت: بسیار خوشحالم که آدمی با جرات در حوزه باورهایش و کسی که سابقه درخشان فرهنگی دارد برای ریاست شهرستان بزرگ تنکابن انتخاب شده است.

رضایی مدیر سابق اداه فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر نیز با با بیان اینکه کارهای بزرگ انجام ندادیم، گفت: سعی کردیم در برنامه های فرهنگی شهرستان مشارکت کنیم و در سه سال حضورم ۱۸۴برنامه انجام دادم

حجت الاسلام شاهچراغی امام جمعه تنکابن نیز گفت: هنری مانا و ماندگار است که خودش را منصل به دین و اسلام کند زیرا فرهنگ زیر ساخت همه موضوعات در جامعه است.

وی بیان داشت: هر اقدامی که در کشور انجام می شود باید اول پیوست فرهنگی داشته باشد و آنهایی که در فرهنگ و هنر کار می کنند از بزرگان اجتماع هستند.

وی تصریح کرد: نقد غیر منصفانه و مخربانه و از روی لجاجت مورد قبول مقام معظم رهبری نیست و در عین حال حرف زدن آسان است اما عمل کردن آن هم در حوزه فرهنگ و هنر بسیار دشوار است.

حجت الاسلام شاهچراغی بیان داشت: یکی از ضعفهایی که باید به آن اعتراف کنم، بحث فرهنگ و هنر است و این حوزه بعد از انقلاب مظلوم واقع شده است.