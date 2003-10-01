بانك جهاني ، هزينه بازسازي عراق را 50 ميليارد دلار بر آورد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات ، بانك جهاني معتقد است كه در سال 2004 به 5/17 ميليارد دلار و سالهاي 2005 تا 2007 به حدود 5/37 ميليارد دلار براي بازسازي عراق نياز است .

به نوشته روزنامه اقتصادي نيهون شيمبون ژاپن ، بانك جهاني به اتفاق صندوق بين المللي پول اين مساله را به ژاپن و كشورهاي ديگر اطلاع داده است .

جيمز ولونسون رييس بانك جهاني هفته گذشته گفته بود، بانك تا پيش از پايان رايزني ها و گفتگوها در مورد موضوع بازسازي عراق با نمايندگان اين كشور در اوائل ماه اكتبر هيچ گونه ارزيابي در مورد ميزان دقيق هزينه هاي بازسازي عراق را منتشر نخواهد كرد.

به گفته وي ، آمريكا 50 تا 75 ميليارد دلار را براي بازسازي عراق برآورد كرده است كه اين بر آورد از صحت بيشتري برخوردار است .

روزنامه ژاپني در ادامه نوشت ، بانك جهاني به طور رسمي ميزان دقيق هزينه هاي بازسازي عراق را در نشست كشورهاي كمك كننده اعلام خواهد كرد.

اين نشست قرار است در روز هاي 23 و 24 اكتبر( اول و دوم آبان آينده ) در مادريد اسپانيا برگزار شود.