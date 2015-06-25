استان خوزستان دارای تنوع فرهنگی بالایی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله خبیر ظهر پنجشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان اظهار کرد: کار کردن در استانی مثل خوزستان سخت است زیرا با تنوع فرهنگی بسیار بالا روبرو هستیم و این شرایط در هیچ استان دیگری وجود ندارد.
خبیر تصریح کرد: از دست رفتن فضاهای فیزیکی و خساراتی که به زیرساختهای استان به علت جنگ تحمیلی هشتساله وارد شد با صدماتی که به منابع انسانی وارد آمد به هیچوجه قابل مقایسه نیست.
وی افزود: کار کردن در خوزستان مشکل است و بکی از مهمترین صدماتی که در جنگ به استان وارد شد از دست رفتن منابع انسانی کارآمد بود که هنوز هم از آن رنج میبریم.
معاون سیاسی استاندار خوزستان ادامه داد: خیلیها تلاش میکنند در این خوزستان مسئولیت بگیرند اما نمیدانند که کار کردن در این استان چقدر سخت است و اگر از این مسئله آگاهی داشته و از توان لازم برخوردار باشند، به توفیق دست پیداکردهاند.
در این آیین از تلاشهای عبدالنبی شاکریان تقدیر و غلامرضا شنبدی بهعنوان مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان معارفه شد.
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