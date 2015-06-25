تدوین استراتژی های توسعه گیلان منطبق بر اولویت های استان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی صبح پنج شنبه در نشست بررسی پيشرفت تهيه طرح نقشه راه توسعه استان با اشاره به اهميت تهيه اين نقشه و مطالعات لازم در خصوص آينده استان گفت: تهیه نقشه ای کارآمد نيازمند تهيه برنامه ای مستند، مستدل، علمی و منطبق بر اسناد بالا دستی است.

وی ادامه داد: در ساليان گذشته هر ساله چندين هزار ميليارد تومان توسط بخش های دولتی و خصوصی در استان سرمايه گذاری شده که به دليل عدم جامع نگری در اجرای برخی طرح ها هم اكنون در بسياری از حوزه های استان با چالشهای جدی مواجه شده است.

نجفی به فعالیت كارخانه سيمان ديلمان اشاره و یادآور شد: به رغم اينكه كارخانه مذكور در مكانی ساخته شده كه با دارا بودن مواد اوليه مرغوب توليد با كيفيتی دارد اما با توجه به اينكه در زمان احداث اين مجموعه تمهيدات لازم و مطالعه تخصصی برای انتقال تولید صورت نگرفته است، روزانه صدها دستگاه كاميون با چند تن بار از جاده باريكی كه به منظور دسترس های محلی و گردشگری ساخته شده تردد می کنند که باعث تخريب و فرسايش این جاده شده است.

استاندار گیلان گفت: لازم است تا از نظرات صاحبنظران ملی و استانی با محوريت دانشگاه گيلان جهت تهيه هدفمند اين برنامه در بخشهای مختلف استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه علاوه بر جمعيت دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفری گیلان ماهانه به طور متوسط همین مقدار نیز بصورت گردشگر در استان حضور می یابند تاکید کرد: در تهيه نقشه راه توسعه استان باید جمعیت ثابت بهره مند از خدمات امکانات واعتبارات دولتی را ۵ میلیون نفر لحاظ کرد.

نجفی استفاده از نظرات كارشناسی نخبگان و دانشگاهیان از سوی مجريان تهيه اين نقشه را خواستار شد و افزود: فضای حال حاضر در استان فضای بسيار مساعدی است و بايد از تمامی ظرفيت ها برای تهیه نقشه راه مناسب استفاده شود.